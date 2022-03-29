《彭博》﹕經濟學家料內地實施封控　每月經濟損失達460億美元

《彭博》報道，內地針對疫情實施封控措施，或因而每月帶來460億美元經濟產值的損失，相當於整體GDP的3.1%，又指出若更多內地城市收緊限制措施，帶來的影響可能倍翻。

據報這為中文大學的經濟學者的最低估算，並且是根據佔內地GDP約20%的城市，目前正採取定向封控措施。若相關地區採取較上海嚴謹的措施，要求大多數居民留在家裡，代價或會倍增。

研究團隊成員之一﹑中大教授宋錚指出，內地實施強硬措施反映出封控的經濟成本，較其他國家為高，而團隊是使用實時數據以衡量封控帶來的影響，又指出上述的預測損失屬保守估計，因尚未計入通脹對收入的影響。若計及對通脹及供應鐸溢出的影響，相信對經濟的影響更大。

宋錚與其共同作者估計，僅上海封城已可能導致中國實際GDP減少4%，若四大城市同時實施嚴格封控措施，期間經通脹調整後的全國GDP將下降12%。最壞情況是內地所有城市實施封控一個月，屆時內地全國GDP將減少53%。