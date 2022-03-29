中銀香港︰有信心今年貸款取中高單位數增長

中銀香港(2388)去年賺229.7億元，按年跌13.3%。派末期息每股0.683元，按年跌14%，全年共股息每股1.13元，按年跌9%。

集團副總裁王兵表示，中銀香港去年貨款增長良好，達到6.8%，好過市場的3.8％，市佔率已升至14.18%。展望今年情況，他表示，疫情仍然嚴峻，加上地緣局勢升溫，首要是做好風險管控。他相信，內地為達到5.5％的增長目標，會有一系列財政及貨幣措施出台，而本港疫情防控也愈做愈好，財政預算案有「組合拳」，本港全年經濟復蘇可能性較高，加上東南亞今年增長前景估計比較好，因此他對全年貸款取中高單位數增長有信心，能跑贏同業。

中銀香港去年淨息差收窄0.24百分點至1.09厘，但美國展開加息周期，市場普遍料利好銀行淨息差。集團財務總監劉承鋼表示，市場一致確定美國加息，但幅度及快慢則未能肯定。至於本港加息步代，除了看美國外，也要看港元流動性，目前流動性則充裕，且港息上升，一般滯後美國一段時間。但整體而言，加息利好淨息差及金融利息收入，對銀行的好處是漸進的，會逐步反映在資產負債表上，程度取決美國加息程度及本港跟隨步伐，以至銀行本身的貸款及產品結構。

撥備覆蓋方面，風險總監蔣昕說，集團保持在市場較高水平，雖然今年面對疫情及地緣政治緊張，但有信心撥備將保持在穩定水平。至於內房債，她稱中銀香港內房貸款約1,065億元，佔貸款額的6.7%，其中「綠檔」房企佔比82%，國企佔77％，並無「紅檔」企業。

中銀香港去年派息比由50％上調至52％，管理層重申中長線維持40%至60%的派息水平，維持長期利潤增長，保障派息。