俄烏衝突緩和恒指料重上二萬二　中行業績近十年最佳｜港股早評

今日是期指結算日，恒指連升兩日後有望再下一城，重上二萬二大關，主要是一連三日舉行的俄烏談判，首日傳出正面消息，俄副防長指出將大幅減少在基輔和切爾尼戈夫的軍事活動；投資市場避險降溫，美債及及金價向下，國際油價挫逾7%，失守每桶100美元；至於歐美股市向好，德法股市升2.8%至3%最突出。股份板塊上，內銀股業績有驚喜，中國銀行多賺逾12%勝預期，創2013年以來最快的年度利潤增長。



俄副防長：將大幅減少在基輔和切爾尼戈夫的軍事活動

俄烏戰事上，俄烏兩周來首次在土耳其舉行的面對面會談，第一天談判取得進展，俄羅斯代表團團長梅津斯基在會談結束後表示，俄羅斯收到了烏克蘭的書面提議，確認其保持中立和無核地位的意願，包括放棄生產和部署所有類型的大規模殺傷性武器。

俄羅斯國防部副部長福明在周二談判後表示，考慮到增強互信並為下一步談判以及簽訂條約創造必要條件，俄羅斯國防部決定大幅減少在烏克蘭基輔和切爾尼戈夫方向的軍事活動，相信烏克蘭也會做出相應的回應措施，為下一步談判創造條件。（路透社）

俄羅斯盧布接近收復開戰以來全部失地

俄羅斯國防部副部長福明在周二談判後表示，考慮到增強互信並為下一步談判以及簽訂條約創造必要條件，俄羅斯國防部決定大幅減少在烏克蘭基輔和切爾尼戈夫方向的軍事活動，相信烏克蘭也會做出相應的回應措施，為下一步談判創造條件。相關決定將在代表團返回莫斯科後向俄軍總參謀部說明。

受消息帶動，俄羅斯盧布接近收復開戰以來全部失地，盧布再度走高，兌美元上漲逾4%至1美元兌86盧布左右，在普京宣布入侵烏克蘭後盧布在岸市場迄今33%的跌幅已大多被抹去。

道指連升四日 德法股市最強升3%

金融市場避險降溫，國際油價挫逾7%，美國十年期債息回落至2.4厘以下。 歐美股市向好，德法股市升2.8%至3%最突出。美股延續升勢，道指連升四日，再升338點，納指及標普500指數升1.2%至1.8%。中概股多數收漲，阿里漲 1.4%，京東漲 5%，同系京東產發獲8億美元融資，華平投資與高瓴為投資方。拼多多及蔚來漲逾1%- 3%。

建設銀行及中國銀行接力公布去年度業績，盈利增幅雙雙達到雙位數（資料圖片）

內銀業績有驚喜，昨有建設銀行（0939）及中國銀行（3988）接力公布去年度業績，盈利增幅雙雙達到雙位數。中國銀行利潤2165.59億元（人民幣‧下同），比去年同比增長12.28%，利潤超過了2,098億元的市場預期中值，更創出該行自2013年以來最快的年度利潤增長。

建行去年錄得純利2,979.75億元，按年上升12.26%，符預期，增派末期息11.67%至每股0.364元。