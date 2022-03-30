內房股上揚　融創反彈逾一成　碧桂園升近5%｜持續更新

俄烏兩國談判再有正面發展，其中俄方表示會減少對基輔的軍事行動。有關消息明顯改善市場人士情緒，歐美股市均高收，而作為避險貨幣的美元亦回軟。不過今早亞太區股市未見有升勢，港股走勢會否與區內股市同步，值得關注。同時油價持續向下，對油股的影響亦是市場人士留意焦點。另一方面今日為3月份期算日，大市早上及午後走勢亦要留意。



【10:10】內房股普遍上揚

融創（1918）今日反彈，最新報4.51元，升10.5元，碧桂園（2007）升4.7%，龍湖（0960）升1.6%，最新報38.4元，中海外（0688）升0.6%。

【09:41】恒大汽車瀉逾11%

恒大汽車（0708）今早復牌並預告周五會停牌，今早低開6.3%後跌勢加劇，最新報3.12元，跌11.4%。

【09:36】港股重上22200點

美團（3690）升幅擴大，最新報163.8元，升2.8%，其他科技股方面，快手（1024）高開6.7%，騰訊（0700）升2.1%。

今早已公布業績的俄鋁（0486）彈升逾7%。

港股企穩22000點，報22200點，升272點，國指升111點，報7624點，科指升97點，報4704點。

【09:26】港股高開174點

港股高開174點，報22101點，國指報7597點，高開84點，科指高開78點，報4685點。

美團（3690）強勢未止，最新報161.7元，高開1.5%，阿里（9988）高開1.5%。

昨日宣布即將更換投資經理人的盈富基金（2800），今早高開0.8%，報22.3元。

新能源汽車股方面，恒大汽車（0708）今早復牌，低開6.3%。

重磅股滙豐（0005）高開0.6%，報53.8元。