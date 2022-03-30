內房股表現突出世茂及融創升近2成　港股期結高收　3日累升800點

俄烏兩國談判再有正面發展，其中俄方表示會減少對基輔的軍事行動。有關消息明顯改善市場人士情緒，歐美股市均高收，而作為避險貨幣的美元亦回軟。不過今早亞太區股市未見有升勢，港股走勢會否與區內股市同步，值得關注。同時油價持續向下，對油股的影響亦是市場人士留意焦點。另一方面今日為3月份期算日，大市早上及午後走勢亦要留意。



【16:26】港股升逾300點

港股在期指結算日高收，企穩22232點收市。計及今日大市已連3日，累計升幅逾800點，同時今日成交額增至逾1,500億元。

恒指收市報22232點，升304點，國指升7609點，升96點，科指升15點，報4627點，成交額為1,553億元。

內房股今日成為投資者焦點，其中融創（1918）飆18.4%，收市報4.83元，佳兆業（1638）升11.8%，碧桂園（2007）升6.3%，世茂（0813）抽升19.6%，龍湖（0960）升4%。

物管股亦有理想表現，融創服務（1516）升18.3%，報5.16元，碧桂園服務（6098）升9.7%，保利物業（6049）升3.2%。

內需消費股亦高收，農夫山泉（9633）升7.3%，報42.7元，潤啤（0291）升2.5%，蒙牛（2319）升1.1%。

銀行股方面，中銀（2388）今日曾高見30元，收市報29.9元，升5.1%，母行中行（3988）升2.3%，報3.12元。昨日已公布業績的建行（0939）升0.9%。

【14:52】港股升幅擴大至逾400點

恒指升幅進一步擴大，最新報22360點，升433點，國指升136點，報7649點，科指升50點，報4657點。

【13:59】快手跌近6%

今日早段股價曾揚8%的快手（1024），股價轉跌，最新報73.9元，跌5.9%，成交額51.7億元。

港股最新報22224點，升297點，國指升83點，報7596點，科指升14點，報4621點。

【13:10】港股升幅擴至逾300點

碧桂園（2007）已在中午公布業績，午市後升幅進一步擴大，最新報6.2元，升8.4%，融創（1918）飆15%。

恒指最新報22231點，升304點， 國指升96點，報7609點，科指升33點，報4640點。

【12:32】港股半日揚253點

港股今早承接隔晚美股升勢，於期指結算日，重上22000點，其中科技股仍是市場人士焦點。

恒指中午收市報22180點，升253點，國指升72點，報7585點，科指升12點，報4619點，成交額為789億元。

科技股方面，美團（3690）今早延續上日強勢，曾高見165.4元，中午收市報159.6元，升0.19%，阿里（9988）則逆市下跌，半日報113.1元，跌0.4%，騰訊（0700）升1.3%，報382.2元，京東（9618）升1.4%。

物管股方面，昨日已公布業績的碧桂園服務（6098）升6.4%，報33.3元，合景悠活（3913）升6.9%，報2.93元，融創服務（1516）飆10%，須於延遲公布經審核全年業績的雅生活（3319），則逆市跌3.9%。

內房股方面，融創（1918）飆11%，報4.53元，碧桂園（2007）升4.9%，報6元，充心4湖（0960）升1.6%，世茂（0813）升13%。

汽車股亦上揚，吉利（0175）升5.3%，昨日已公布業績的比亞迪（1211），半日升1.4%。

【10:10】內房股普遍上揚

融創（1918）今日反彈，最新報4.51元，升10.5元，碧桂園（2007）升4.7%，龍湖（0960）升1.6%，最新報38.4元，中海外（0688）升0.6%。

【09:41】恒大汽車瀉逾11%

恒大汽車（0708）今早復牌並預告周五會停牌，今早低開6.3%後跌勢加劇，最新報3.12元，跌11.4%。

【09:36】港股重上22200點

美團（3690）升幅擴大，最新報163.8元，升2.8%，其他科技股方面，快手（1024）高開6.7%，騰訊（0700）升2.1%。

今早已公布業績的俄鋁（0486）彈升逾7%。

港股企穩22000點，報22200點，升272點，國指升111點，報7624點，科指升97點，報4704點。

【09:26】港股高開174點

港股高開174點，報22101點，國指報7597點，高開84點，科指高開78點，報4685點。

美團（3690）強勢未止，最新報161.7元，高開1.5%，阿里（9988）高開1.5%。

昨日宣布即將更換投資經理人的盈富基金（2800），今早高開0.8%，報22.3元。

新能源汽車股方面，恒大汽車（0708）今早復牌，低開6.3%。

重磅股滙豐（0005）高開0.6%，報53.8元。