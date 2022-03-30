融創中國明召開債權人會議　方案涉18個月分期兌付　兼孫宏斌擔保

融創中國（1918）發行的「20融創01」境內債再有最新初步展期方案，融創中國將於3月31日至4月1日召開債權人會議，審議本金展期18個月分期兌付，以及增加融創中國董事會主席孫宏斌無限連帶責任擔保增信等事項。

據《路透》報道，債券持有人會議提出的方案顯示，債券全部債券持有人本金兌付時間調整為自2022年4月1日起的18個月內，即在兌付日調整期間，定期兌付一定的本金，直至第18個月累計付清本期債券全部本金。

融創房地產集團稱，為保證公平信息披露，保護廣大投資者的利益，公司申請「20融創01」自周四（31日）開市起停牌。

至於展期期間的利息支付安排方面，發行人於2022年4月1日將當期利息，即2021年4月1日至2022年3月31日期間，劃付至債券登記託管機構指定的銀行賬戶。議案如經持有人會議通過，兌付日調整期間維持本期債券原有票面利率不變，兌付日調整期間的新增利息，隨每期本金償付金額同時支付，利隨本清。

另外，發行人提出了增加孫宏斌無限連帶責任擔保、北京融創恆基地產所有的青島隆岳置業70%的股權，及上述股權對應的全部收益、融創（青島）置地對標的公司形成的50億元應收賬款債權等，為本期債券提供質押增信。

不過，《路透》引述一名投資者指，估計這個方案肯定通不過，「這個方案就是在激怒投資人。」

「20融創01」於2020年4月1日完成發行，發行規模40億元人民幣，票面利率4.78%，債券期限為四年期，附第二年末、第三年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。