碧桂園全年少賺23.5%　末期息削近六成　每股派10.12分人幣

碧桂園（2007）公布全年業績，截至去年底止，全年股東應佔溢利267.97億元（人民幣．下同），按年大減23.5%；每股基本盈利為1.22元，末期息每股派10.12分，按年少派59%，可選擇以股代息；全年派31.1分，佔核心利潤總額之26.2%。

期內，歸屬公司股東權益的合同銷售金額約5,580億元，歸屬公司股東權益的合同銷售面積約6,641萬平方米。年內，集團權益合同銷售回款約為5,022億元，回款率達到90%。總收入約為5,230.6億元，按年增長13.0%；毛利約927.8億元，淨利潤約409.8億元

截至2021年12月31日，碧桂園共有可動用現金餘額1,813億元，總借貸下降至3,179.2億元，淨借貸比率45.4%，相比去年底優化10.2個百分點。加權平均借貸成本為5.20%，相較2020年12月31日下降了36個基點。

碧桂園總裁莫斌在業績報告提到，過去一年，房地產行業大浪淘沙，劇烈調整，給每一位行業參與者帶來了巨大的挑戰，但長期來看，行業終會逐步回歸良性循環，國家仍將繼續穩妥實施房地產市場平穩健康發展長效機制方案，堅持「房住不炒」的總基調及「穩地價、穩房價、穩預期」的調控目標。

他續指，集團將矢志堅持穩健的財務政策和風險控制措施，保證建築質量和安全，審慎、務實地補充優質土地，強化合同銷售及回款，以保障經營性現金流和投資回報率的良好表現。