內銀股｜農行去年多賺11.7%至2144億元人民幣　末期息0.1851元

農業銀行（1288）公布截至去年底止全年業績，歸屬於母公司股東淨利潤為2,411.83億元（人民幣‧下同），按年增加11.7%；派末期息0.1851元。

年內農行淨利息收入為5,779.87億元，按年增加6%。淨利息收益率及淨利差分別為2.12%及1.96%，均按年跌8個基點。與該行落實國家讓利政策，以及貸款重定價等因素影響，貸款收益率下跌。同時受市場環境影響，存款付息率上升。

該行又指出，年內手續費及佣金淨收入為803.29億元，升7.8%，其他非利息收入為634.3億元，增加59.7%。

該行表示，年內信用減值損失1,658.86億元，增加0.7%。

核心一級資本充足率提高0.4個百分點

不良貸款餘額為2,457.82億元，按年增加86.69億元，不良貸款率為1.43%，按年減少0.14個百分點。撥備覆蓋率為299.73%，按年增加33.53個百分點。

資本水平方面，核心一級資本充足率為11.44%，按年提高0.4個百分點，一級資本充足率為13.46%，提高0.54個百分點，資本充足率為17.13%，提高0.54個百分點。