車股績後齊啟動引擎　長汽踩油單日飆逾10%　留意三大重點

中資汽車股「啟動引擎」，長汽（2333） 去年多賺25%兼恢復派末期息，業績後今彈高逾10%，電動車新勢力股小鵬汽車（9868）及蔚來（9686）升逾5%至8%。不過，綜合多間業績顯示，上季車企的銷量及收入雖維持升勢，毛利率卻普遍受壓，「增收不增利」的情況持續。專家認為，車企暫時股價尚未轉勢，只宜短炒波幅，當中可留意小鵬汽車。



長汽早於1月已經預告全年多賺逾26%，不過最終公布的業績，盈利增幅為25%，全年純利67.26億元（人民幣‧下同），略低於早前盈喜公告。

集團恢復派發末期息7分，加上管理層預期，芯片短缺的問題在第二季有所改善，同時維持今年銷售增至190萬輛的目標，刺激股價開市後拾級而上。

長汽業績三大重點

今次長汽業績可留意三大重點。首先，是售價上升惟毛利率受壓的現象。從業績數據，長汽全年平均售價（ASP）達10.6萬元，一年間上升15%。其中第四季的ASP達11.5萬，按季再升5.8%，從而推動集團收入創新高。

的確，長汽的售價升幅比同業更佳。從同業藍籌股吉利的經營數據看，吉利汽車的整體平均ASP（包括含領克品牌在內）為8.8萬元，增長9%。可以看出，無論是汽車單價，或是售價升幅，長汽都較吉利為佳。

長汽全年平均售價(ASP)達10.6萬元，一年間上升15%﹐惟未阻毛利率跌勢。﹙長汽網頁圖片﹚

車價創新高 未阻毛利率跌勢

然而，從盈利能力看，即使長汽產品加價，亦未能完全轉嫁金屬及芯片等原材料成本價格的升幅。長汽全年毛利率按年跌1.1個百分點，至16.2%；第四季情況更差，毛利率跌至15.3%。

銷量目標上，去年，長汽銷售新車128.1萬輛，增長14.8%。長汽公司秘書徐輝指，長汽仍維持今年銷售190萬輛的目標，會透過推出多款新車增量，包括哈弗和歐拉品牌等都會推出新型號，而歐拉新車售價料達15萬元以上。2021至2025年，長城汽車預計將投入約1,000億元用於研發。

高層料芯片荒次季緩解

第三，是令毛利率受壓的主因，也就是芯片問題。徐輝指公司今年1、2月仍受芯片短缺所影響，不過將持續加大芯片採購力度，例如向博世更大購入ESP零件；另外，又擴大更多芯片供應廠家，預料第二季度開始，新廠家開始向公司供貨，料會緩解公司芯片荒的情況。

陳政深認為，相較環球汽車同業，傳統中資車企估值難言吸引。（資料圖片）

陳政深：傳統車企估值不吸引

艾德聯席董事陳政深的看法則相對審慎，指出全球芯片供應鏈遇阻問題錯綜複雜，認為市場對車企的擔憂持續，暫未能掉以輕心。除此之外，投資者亦關注長汽及吉利等傳統車企，加大新能源車的進展，現時兩間車企的新能源車，佔整體產量只得三分之一至四分之一，未來即使致力加大新能源車佔比，不過涉及的產能置換問題，對產能提升會造成阻礙。

雖然股價上，長汽及吉利等車企已經較去年高位下挫逾50%，不過從估值的角度，認為兩間車企的預測市盈率仍然高達15倍-21倍。

陳氏認為，相較環球汽車同業如寶馬等的單位數市盈率，現時中資車企的估值並不吸引，操作上只宜炒波幅。

小鵬預告首季交付量逾3萬輛 較上季為低

內地造車新勢力之一的小鵬汽車今日股價亦單日急升近9%，去年全年淨虧損48.63億元人民幣，與2020年虧損金額相若。不過，收入升幅強勁，按年增加2.6倍。

交付量增長和收入升幅匹配，全年汽車交付量為9.82萬輛，按年增加2.63倍。當中，汽車銷售收入為200.42億元，增幅為261%，服務及其他錄得的收入為9.46億元，增長為218%。

對於今季展望，小鵬預期今年首季汽車交付量介乎3.35至3.4萬輛，低於上季。（資料圖片）

對於今季展望，小鵬預期今年首季汽車交付量介乎3.35至3.4萬輛，按年增幅為151至155%，總收入介乎72至73億元，增長144至147%。

小鵬反彈浪 睇實120港蚊

陳政深認為，雖然小鵬及理想等新勢力車股，同樣受到芯片供應鏈阻礙等問題困擾，不過他認為小鵬上季的交付量増長表現不俗，同時管理層對於今年的交付目標相對「實際」，而非盲目進取，首季交付量只是3萬多輛，較上季的逾4萬輛為低，反映對成本效益的控制。

股價策略上，持貨者可留意小鵬能否突破頸線阻力位，約處120港元，若果持續受阻，則視作為急挫後的後抽，可先行「食糊」。