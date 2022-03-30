數碼港歡迎政府委任新董事　並感謝主席林家禮卓越貢獻

數碼港管理有限公司歡迎特區政府宣布委任陳細明、馬殷及蔡芷珊為新董事，及再度委任五位成員，包括陳嘉賢、冼漢廸、趙汝恒、張頴嫻和梁建文，任期為2022年4月1日至2024年3月31日。陳細明並會接替林家禮博士出任董事局主席。

數碼港衷心感謝主席林家禮博士於過去六年的卓越貢獻，於任期內致力加強科技人才培訓、推動新經濟及傳統經濟融合，以及促進科技產業發展；數碼港的三個應用集群 - 金融科技、智慧生活和數碼娛樂及電子競技，以及三個科技集群 - 人工智能及大數據、區塊鏈和網絡安全均獲得長足發展，為香港締造新的經濟動力。此外，在林家禮博士的帶領下，數碼港積極促進與內地尤其是大灣區的聯繫，鞏固數碼港作為區內數碼科技樞紐的地位，並為香港建設大灣區國際科技創新中心的目標出一分力。

數碼港同時歡迎陳細明擔任數碼港管理有限公司新一屆董事會主席。陳細明在金融界及資訊科技界擁有豐富經驗，現為香港互聯網註冊管理有限公司主席、銀行業行業培訓諮詢委員會委員和香港職業訓練局銀行及金融業訓練委員會主席。「我們相信在他連同其他董事局成員的領導下，數碼港會繼續致力推動香港創科生態圈蓬勃發展。」

數碼港亦非常感謝即將於月底卸任董事的邱達根，於任期內為數碼港發展作出重大貢獻。

數碼港作為香港數碼科技旗艦及創科推手，會繼續不遺餘力地提升對初創企業的支持，同時憑藉董事會各成員在不同科技範疇及專業知識，與管理團隊齊心協力，推動本地創科生態圈，竭力打造香港成為國際創新科技中心。