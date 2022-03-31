港股午後維持拉鋸局面　中信放榜後升幅擴大｜持續更新

今日為3月份及首季最後一個交易日。市場有多個關注點。一方面能源價格上揚，導致歐美國家通脹持續升溫，更有傳美國總統拜登再考慮釋放戰略石油儲備，消息即時導致油價大幅回落。另一方面 隨著上市公司發布業績期已屆尾聲，企業業績表現，以及再有中概股被列入預定摘牌名單，亦為左右今日港股表現因素。



【13:44】恒指續於22000點拉鋸

港股午後續上演22000點攻防戰，最新報22001點，跌230點，國指跌76點，報7533點，科指報4547點，跌75點。

中午已布業績的中信（0267）升幅擴大，最新報8.71元，升8.71元；中海外（0688）升0.4%，報24元。

【12:42】港股半日跌179點

港股在3月份最後一個交易日，暫時表現平平，略為高開後便轉跌，更曾失守22000點。

恒指中午收市報22052點，跌179點，國指後7558點，跌50點，科指報4564點，跌58點，成交額為511億元。

內銀股今早表現較理想，建行（0939）升2.4%，報5.94元，工行（1398）升1.1%。

內房股方面，龍湖（0960）逆市上揚，報40.55元，升3.2%，昨日飆近2成的融創（1918），則跌3.1%。

可是醫藥股走勢疲弱，阿里健康（0241）跌3.6%，藥明生物（2269）跌5%。

工業股申洲（2313）跌6.5%，為表現最差藍籌股。

科技股方面，美團（3690）跌1.9%，報157.1元，阿里（9988）跌0.9%。

【10:12】車股普遍下跌

車股今早表現疫弱，長汽（2333）跌6.1%，吉利（0175）跌1.7%，小鵬（9868）跌5.1%，蔚來（9866）跌1.9%。

【10:04】港股曾失守22000點

港股跌勢加劇，今早曾失守22000點，最新報22013點，跌218點，國指報7525點，跌84點，科指跌71點，報4551點。

四大內銀均已公布業績，建行（0939）升1.2%，中行（3988）升0.3%，工行（1398）升0.8%，報4.8元，農行（1288）升0.7%。

【09:40】港股轉跌逾百點

港股轉跌，恒指最新報22129點，跌103點，國指報7573點，跌35點，科指報4594點，跌27點。

美團（3690）跌2.2%，百度（9888）跌4%，阿里（9988）跌1.2%，報112.5元。

潤地（1109） 升1.1%，報37.45元，融創（1918）跌4.7%。

【09:30】港股高開30點

恒指高開30點，報22262點，國指高開6點，報7615點，高開6點，科指高開22點，報4645點。

中海油（0883）低開2.7%，報10.82元，成交額4,831萬元。公司周三公布業績，全年多賺1.8倍，至703.2億元，惟暫不建議派發末期息，以避免影響人民幣股份發行進度。

百度美股被SEC列入預定摘牌名單，今早百度（9888）低開3.6%。