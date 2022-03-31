外電稱中國金融穩定保障基金擬籌數千億人民幣　處置系統性風險

外電引述消息人士稱，中國正在籌備的「金融穩定保障基金」擬募資數千億元人民幣，為中國金融體系保駕護航。

據《彭博》援引消息人士透露，該金融穩定保障基金將專門用於具有系統性隱患的重大風險處置，由中國人民銀行負責牽頭，並聯合銀保監會和財政部等共同設立。資金來源渠道涵蓋了政府實體和主要金融機構，如現有的存款保險基金、保險保障基金、信託業保障基金、銀行業金融機構上繳的監管費，以及政府基金預算中的部分資金等。

2022年中國政府工作報告提出，「設立金融穩定保障基金」。這是第一次在政府工作報告中提及在國家層面設立專門機構開展金融風險防範化解工作。

中國國務院此前發布的《關於落實〈政府工作報告〉重點工作分工的意見》文件要求，設立金融穩定保障基金，發揮存款保險制度和行業保障基金的作用，運用市場化、法治化方式化解風險隱患。

內房流動性危機或致小型農商行風險壓力

《彭博》的報道稱，從去年以來數十家共計揹負至少1萬億美元負債的中國房地產商紛紛陷入流動性危機，同時境內數百家小型農商行也存在一定風險隱患，中國政府此舉旨在主動提前佈局以防範潛在的金融風險蔓延。

就資金來源方面，知情人士還提到，監管當局考慮提高部分風險金融機構的存款保險費率；如有需要，金融穩定保障基金的規模可以擴大；目前該基金的籌備方案仍在討論中，尚未最終確定。

花旗分析師Judy Zhang等在3月7日的研究報告中寫道，設立金融穩定保障基金顯示監管機構正在「採取積極措施，以防範房地產行業違約對金融系統潛在的溢出效應。」