中石油按年多賺3.85%至921億元人民幣　派末期息0.09622元人民幣

中國石油（0857）公布截至去年底止全年業績，股東應佔溢利為921.61億元（人民幣‧下同），按年增加385%，歸屬母公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤為995.31億元，轉虧為盈。派末期息0.09622元。

年內營業收入為2.61萬億元，按年增加35.2%，其中來自勘探及生產業務收入為1,166.29億元，煉油與化工業務收入為3,249.54億元，銷售業務收入為1.77萬億元，天然氣與管道業務收入為3,974.96億元，總部及其他業務收入為26.93億元。

各業務經營利潤方面，中石油又指出，年內勘探與生產業務經營利潤為684.52億元，煉油與化工業務經營利潤為497.4億元，銷售業務經營利潤為132.77億元，天然氣與管道業務經營利潤為439.65億元，總部及其他業務則錄得經營虧損142.81億元。

公司指出去年全年資本開支為2,511.78億元，今年預算資本開支為2,420億元。

中石油指出，今年計劃生產原油8.986億桶，可銷售天然氣產量為4,625.1十億立方英尺，油氣當量合計為16.697億桶。公司又指出，今年計劃原油加工量為12.694億桶。