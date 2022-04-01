「聰明錢」正逃離中國　A股遭兩年來最大外資流出

地緣政治局勢、美聯儲加息以及疫情下的經濟壓力，持續壓制中國股市表現。不確定因素疊加之下，外資撤離A股，更令市場的反彈前景蒙陰。

據《彭博》報道，3月外資通過互聯互通北向淨賣出A股逾450億元人民幣，為2020年9月以來首次單月淨賣出，金額並創2020年3月以來單月最大。與此同時，滬深300指數三月下跌逾7.8%，為去年7月以來最差月度表現。

外資被中國國內投資者稱為「聰明錢」，因其提供市場變化的風向標。儘管中長期外資流入A股的趨勢不變是市場共識，但短期外資的大幅流出也反映了他們對中國在岸市場的悲觀情緒。

交銀國際研究部主管洪灝在報告中寫道：「中國市場出現了自2020年3月疫情全面爆發以來最大規模的資本外流，市場信心遭受重挫，這將繼續拖累股市表現。」

興業證券在報告中認為，本輪外資以及海外「長錢」大幅流出，核心原因是近期俄烏衝突之外，全球資金對地緣政治風險的溢價大幅提升。

不過本周（3月28日）以來，外資淨賣出A股的勢頭較月初已有所放緩。周三（3月30日）北向資金淨買入A股超過127億元，為去年12月以來最高單日淨買入，周四（3月31日）繼續小額淨買入約10.5億元。