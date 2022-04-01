Meta首季累跌34%　創上市以來最大季度跌幅

周四美股收跌，科技股領跌，三大股指均錄得2020年以來的首個季度跌幅。

3月31日是首季度的最後一個交易日。儘管最近美股連續走高，但股市在1月至3月期間處境艱難。

在3月份，道指上漲2.3%，納指上漲3.4%，標普500指數上漲3.6%。而在一季度，道指下跌4.6%，納指下跌9.1%，標普500指數下跌5%。

截至收盤，Meta首季跌近34%，創2012年5月上市以來最大季度跌幅。3月31日，該公司旗下Facebook還被曝僱用水軍抹黑TikTok。據美國知名大媒體報道，Facebook僱用美國共和黨最大的戰略諮詢公司之一「目標勝利」(Targeted Victory)，試圖在全美範圍內掀起反對字節跳動旗下TikTok的輿論行動。

TikTok是目前Facebook在短視頻社交領域的最大競爭對手。據報道，Facebook抹黑TikTok的手段包括：給美國各地主流新聞網站的主編寄評論文章和信件，散布真實性存疑的文章，將實際起源於Facebook的熱門挑戰內容甩給TikTok，並試圖通過政治記者和地方政客打壓TikTok。