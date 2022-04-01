中概股受壓恒指隨外圍回吐　十多間內房未發業績今停牌｜港股早評

恒指於期指結算完成後隨即跌穿二萬二，隔晚美股道指挫逾550點以全日低位收市，受累核心通脹持續創近40年新高，美國2月核心PCE物價指數大漲5.4%，加上俄烏局勢未有好轉，以及中概股亦受壓。港股今日料跟隨外圍股市續回吐，相信十天線附近，約21800點會有支持。



股份板塊方面，今日宜留意內房板塊，融創中國、世茂、佳兆業等超過十多間內房股未能趕及在上月底業績「死線」前發業績，需要停牌。另外，新能源車股比亞迪，旗下比亞迪半導體赴A股創業板IPO的申請，第二度遭中止。



北約稱俄軍正在烏克蘭進行重新部署和集結

俄烏局勢方面，北約祕書長斯托爾滕貝格指出，在烏克蘭的俄羅斯軍隊正在重新部署和集結，準備在頓巴斯地區發動新的攻勢。俄軍正試圖重新集結並獲得補給，以加強其在頓巴斯地區的攻勢。與此同時，俄軍仍保持着對基輔等城市的壓力，這意味着俄軍可能發動更多進攻。

北約祕書長斯托爾滕貝格指出，在烏克蘭的俄羅斯軍隊正在重新部署和集結，準備在頓巴斯地區發動新的攻勢。（AP）

中概股受壓 富途挫近13%

外圍局勢未有改善，加上美國2月核心PCE物價指數大漲5.4%，創近40年新高，美股三大指數續下跌並以近全日低位收市。道指挫逾550點，跌幅1.6%，與標普500指數及納指跌幅相若。

中概股方面，納斯達克中國金龍指數收跌5.4%，主因有5間中概股已經遭美國證交會轉入「認定退市名單」的新聞，加劇中概股在美國退市壓力。而新遭加入有除牌風險的「預定退市名單」的富途控股及百度，昨挫12.9%及8%。龍頭股阿里巴巴亦跌近7%。相信跌勢會延續影響今日港股科技股表現，

持有KFC的百勝中國等5家企業，已經遭美國證交會轉入「認定退市名單」，加劇中概股在美國退市壓力。(資料圖片)

逾十隻內房未趕及「死線」前發業績今早停牌

一批未能在「死線」前發布2021年度業績的內房股於今日起停牌，除了早早公布停牌的恒大系中國恒大及系內公司外，包括融創中國、世茂、佳兆業、中國奧園、花樣年系的花樣年、彩生活、去年上市的物管股榮萬家及中介股合富輝煌等。

比亞迪半導體IPO遇阻

另外，比亞迪旗下比亞迪半導體，今年初再次遞件申請Ａ股深交所創業板上市，但據深交所上日公告，比亞迪半導體因ＩＰＯ申請文件中記載的財務資料已過有效期，需要補充提交，根據《深圳證券交易所創業板股票發行上市審核規則》的相關規定，深交所中止其發行上市審核。

這是比亞迪半導體Ａ股ＩＰＯ第二度遭到中止。去年８月，因聘請的發行人律師北京市天元律師事務所，被中國證監會立案調查，導致公司ＩＰＯ申請意外被深交所中止審核。