港股中午收報21837點　跌159點　中生製藥捱沽跌8%｜持續更新

周四（31日）為月結及季結日，美股三大指數向下，道指、納指、標指均跌約1.5%。

3月份，道指上漲2.3%，納指上漲3.4%，標普500指數上漲3.6%。惟首季度，道指下跌4.6%，納指下跌9.1%，標普500指數下跌5%。



【12:00】中午收報21837點

恒生指數中午收報21837點，跌159點，成交額497億元。

成份股方面，中生製藥（1177）表現最差，半日跌8%。

多家內房停牌，順利公布業績的房企亦見沽壓，碧桂園（2007）跌逾4%；中海外（0688）跌3.4%；潤地（1109）跌0.5%。

【10:53】中遠海控升逾8%

港股跌幅收窄至不足200點，重上21800點關。

港口航運股拉升，中遠海控首季純利預期增長78.6%，AH股雙雙走強，A股封漲停，成交額超45億元；中遠海控（1919）H股漲近9%。

海豐國際（1308）漲超5%，中遠海發（2866）、東方海外國際（0316）、太平洋航運（2343）漲超2%。

【09:56】旭輝急瀉逾一成

旭輝控股（0884）發19.6億元可換股債券，股價今早受挫，現瀉12.8%，低見4.02元。該批CB初步轉換價5.53元，較公司昨日收市價4.61元，溢價近兩成。

【09:20】恒指開報21693點

恒生指數開報21693點，跌303點或1.38%。

隔晚中概股表現疲弱，拖累在港第二上市的港股表現。阿里巴巴（9988）跌4.7%，報106.8元；京東集團（9618）跌3.2%，報226.4元。百度（9888）跌7.7%，報130.5元。

今早有逾30家港股停牌，原因大多涉及未能在3月底前公布去年度之全年業績，當中不乏內房股。而順利公布業績的內房企業，股價有支持，龍湖集團（0960）升1.6%，為表現最佳藍籌；華潤置地（1109）升0.8%。

恒生科技指數急跌3%，報4420點。