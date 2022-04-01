消費券2022｜一田4.7日起推三大優惠　時代廣場推消費獎賞回贈

【消費券2022／消費卷／2022消費券】第二輪消費券將於4月發放，各大商場或品牌紛紛推出消費券優惠。



一田4.7日起推多重消費券提案

新一輪消費券計劃即將發放，向合資格市民發放總額10,000元的消費券。一田百貨推出多重消費券提案，最高優惠高達3折，盡享電器、美容、廚具、嬰兒用品等產品優惠。

4月7日起，一田可享三大優惠，包括即日單一發票購買一田現金禮券每滿1,000元，即可換領「$110超市現金優惠券」，每人每次最多限換5套。全期共設10,000名額，先到先得，送完即止；低至3折買齊生活家品；於WeChat Pay HK 發放6萬張優惠券，合共總值150萬。

時代廣場推出高達14,000元優惠券獎賞

銅鑼灣時代廣場特別推出多項消費獎賞回贈，包括：高逹14,000元的Happy Rewards優惠券獎賞、額外賞city’super購物禮券以及美妝禮遇。Happy Rewards會員由即日起至5月15日期間，在商場商戶即日以電子消費每滿指定金額，即可換領購物優惠券及美食優惠券；而逢星期四及星期日全日更可享雙倍優惠券獎賞。所有優惠券可於多達130間商戶內使用，可享低至5折優惠。

而由4月4日起至4月30日，合資格換領Happy Rewards獎賞的顧客，只要在消費同日額外於時代廣場指定美容或化妝品商戶以單一電子消費滿100元或以上，即可額外換領HK$100 city’super購物禮券乙張。

時代廣場更特意推出Park ＆ Dine優惠，由即日至4月30日期間，顧客於下午6時或之後於時代廣場泊車（以入車時間計算），並即日於餐飲商戶或city’ super以單一消費滿HK$100或以上 (下午6時或之後)，即可享5小時免費泊車優惠。