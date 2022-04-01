德勤：本港首季新股集資額按年大跌九成　全球排名僅第6

四大會計師行德勤統計，今年首季全球IPO融資額排名中，香港由去年的第二位降至今年的第六位，香港的上市新股由去年的35隻降至15隻，其中3隻以介紹形式上市，即不作新融資，總融資額下跌近九成至136億元，創2013年以來新低， 亦缺少極大型新股（集資額超過10億美元）。

德勤中國資本市場服務部上市業務華南區主管合夥人施安廸指，今年首季本港新股市場較為平淡，加上蔚來（9866）以介紹形式上市，並無貢獻融資額，而首季上市申請數目只是輕微下跌，港交所今年首季有133宗處理中的上市申請個案，按年升5%；至於獲原則上批准但在申請有效期內沒有上市的個案有11宗，按年升83%，再加上不少公司選擇推遲上市。

全年有望120隻新股上市

德勤中國華南區主管合夥人歐振興表示，首季的新股向來較為淡靜，只是去年相對較多。他預計全年120隻新股上市，集資額達3,300億元，仍然有力爭取全球三甲。而港交所今年起優化海外發行人上市制度，預計今年合共有10隻以上的中概股回流。

市場關注中概股的審查問題，歐振興認為，相信內地對此保持正面態度，隨著內地容許企業境外上市，談判今年或會有突破。被問及中概股會否因除牌名單，而主動退市，他指出主動退市需要很多成本及安排，包括設立獨立財務顧問，需要資金作股票回購，不是一時三刻可輕易決定，需要詳細的規劃，而美國資本市場的深度及闊度都較好。

料年內少於20家SPAC上市

首季香港SPAC市場發展較預期加快，除完成1宗SPAC上市外，另有11家提交上市申請，但市場流動性受制於美國縮表和加息，以及多個不同地緣政治因素影響，德勤預計今年全年有不超過20家SPAC上市。

至於首隻SPAC的交投相對淡，歐振興認為，因市場上專業投資者不多，料公司披露有關收購項目的消息後，會引起投資者關注。