澳門賭業｜高端博彩前景不明　馬浩文﹕早已發察覺非發展大方向

澳門博彩業發展前景仍不明朗。疫情等因素致上月博彩收益按年大跌逾5成。因應市場情況，有從事貴賓廳業務的經營商，以及經營衛星場業務的上市公司，先後宣布結束及即將結束博彩業務。業內人士指出，有經營衛星場的經營者計劃退出市場屬可以預期，並認為貴賓廳業務不會是當地博彩業的發展大方向。

上月外電報道，當地會有7家衛星場於年中時結業退場，似已預告有退場情況發生。經營黃金廳的黃金集團日前宣布結業。透過澳博（0880）旗下澳娛博彩批給經營賭場業務的英皇娛樂酒店（0296），則昨日於公告內指出，考慮到澳門高端博彩發展前期黯淡，決定不再與澳娛續簽服務供應協議，將於今年6月26日全面終止旗下英皇酒店的博彩業務營運。

事實上近年澳門貴賓廳業務發展已大不如前，疫情因素是其中之一。據澳門博監局於今年初公布的數據顯示，去年當地整體博彩收益為868.63億澳門元，其中來自貴賓廳業務收入為284.89億澳門元，佔比為32.8%。與疫情爆發前，貴賓廳業務佔比約5成已有相當距離，更難與2013年﹑2014年時，佔比高達7成的時代比較。

再細看去年每個貴戴賓廳每個季度的表現，便可以發現收入呈下跌趨勢。去年首季時，當地貴賓廳業務收入為91.28億澳門元，隨後在第二及第三季，分別降至85.03億澳門元及59.59億澳門元，末季時更進一步跌至48.99億澳門元，按季跌幅達17.8%，比重更只佔當季賭收的25.7%。

馬浩文指出，如果往後能夠全面控制疫情，相對去年相信會有一定升幅。

有貴賓廳業務退出 馬浩文稱屬可預期

實德環球（0487）執行董事兼副主席馬浩文更直言，早於已經在2019年察覺貴賓廳業務不會是未來大方向，從當年起公司旗下賭場已完全沒有外判貴賓廳，所以由十六浦當時開始已經是中場為主的經營模式。

他又指出從今年3月份開始，澳門政府已經嚴格規管在貴賓廳提取籌碼必須是顧客本人進行博彩，變相是完全封殺沒有牌照的疊馬仔。

至於有貴賓廳及衛星場宣布退出市場。馬浩文認為在疫情下，加上澳門政府新的監管要求屬可以預期。

實德環球於旗下大六浦酒店，經營賭場。

相信疫情若受控澳門旅遊業可重拾升軌

實德環球旗下賭場十六浦，亦是澳娛的衛星場之一。被問及公司未來發展，以及是否與澳娛續簽合約至今年時，馬浩文先指出打算連續牌照到今年底，而公司未來發展則會繼續等待澳門政府新博彩法的細節， 才作進一步決定。就有關與澳娛就十六浦物業的權益磋商，他指出有關討論還沒有正式開始，還是等待澳門政府新賭牌的法律細節。

此外馬浩文又指出，上月賭收最主要因為內地疫情， 其中牽涉廣東省的疫情影響最大， 根據去年經驗內地在每一次疫情爆發，控制疫情及封關日數都能夠相對上一次縮短。去年曾發生三次旅遊限制，相信今年能夠控制疫情能力會比去年強，又認疫情對澳門的旅遊業相信會比去年低，如果往後能夠全面控制疫情，相對去年相信會有一定升幅。