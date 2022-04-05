港股次季開局轉乾坤　專家點評選股策略　兩板塊應留意｜投資理財

驚濤駭浪這4個字，可謂港股在今年首季表現寫照。多項負面因素交織，促使恒指曾低見18235點，為近十年新低，往後在內地宣布多項穩金融措施刺激下，得以重上22000點。綜觀整個第一季，大市累計1,400點或6%，一向為投資者追捧的科技股，表現相當失色其中股王騰訊（0700）曾失守300元大關。不過首季已成過去，第二季首2個交易日大市皆高收，讓投資者對季內前景較正面。市場人士認為，大市可以上試24000點，同時建議投資者可以多留意能受惠於加息的銀行股，以及能對沖通脹攀升的能源股。



首季大市高低位相差逾6800點

大市於首季僅跌6%，跌幅並非太深。可是從今年2月10日的高位25050點，與低位的3月15日18235點相比，高低位相差6,825點，即從短短不足1個月時間，從高位起計，大市累跌27%跌幅，反映出這段時間投資者信心何其薄弱！

為何大市跌勢如此急劇？既受面對監管環境未見放寬﹑俄羅斯在2月下旬出兵烏克蘭引發全球能源價格飆升，加上美國聯儲局一如投資者預期，採取加息行動之餘，更暗示快將公布縮減資產負債表詳情，更重要是本港從農曆新年過後，爆發第5波疫情，每日確診人數快速遞加，確診個案數目更高達數萬宗。負面消息接連傳出，投資者難免面上出現一片愁雲慘霧，惟3月中時內地突然傳出多項穩金融措施，投資者憂心之情頓時一掃而空，恒指得以收復22000點。

個別方面，油股受惠油價上揚而造好，其中中海油（0883）在季內表現最佳的藍籌股，期內累升34%，同業中石油（0857） 期內亦錄得17%，為第五大升幅藍籌股。至於受惠於聯儲局加息的銀行股，在季內亦有較理想表現，其中滙豐（0005）升約19%。不過最令人驚喜為內房股中海外（0688），在內房行業風雨飄搖之際，卻逆市累升27%，為季內升幅第二大的成份股。

可是科技股在季內表現相當失色，股王騰訊曾失守300元，全季最終跌16%。而季內表現最差的藍籌股，則非手機設備股舜宇（2382）莫屬，全季累跌49%，同業瑞聲（2018）亦錄得38%跌幅。

岑智勇表示，聯儲局加息有利銀行股表現。（資料圖片）

岑智勇籲投資者留意銀行股

第一季已成為過去式，展望第二季，港股會否更進一步收復部份失地？特別是大市自踏入第二季後，已連升2日，壬上22500點。同時哪些股份，值得投資者留意？百利好証券策略師岑智勇指出，第二季港股有機會有較佳表現，有機會反彈至23000至24000點，同時建議投資者可以留意消費券﹑能源股及銀行股。一方面本港政府將會放寬社交距離措施，同時政府即將向市民派發消費券，因此消費股屬可以留意的股份之一。同時大宗商品價格升幅將會放緩，相信有關企業毛利或會有改善。

岑智勇又指出，銀行股則可以受惠於聯儲局加息。未來聯儲局再度加息屬可預期，惟次數及加息幅度目前難預料。而在銀行股中，認為滙豐及渣打（2888）較能受惠。

至於資源股方面，他指出除卻油價外，相信一眾大宗商品價格升幅將會放緩。油價則要視乎地緣政局走勢。

在談及哪些股份應該要暫且避開？他指出要避開科技股時以及內房股。他亦指出在加息環境下，投資者對債券投資要抱持較審慎態度。

連敬涵指出，投資者可以留意能源股。（資料圖片）

連敬涵﹕美加息或衝擊美股走勢

勤豐證券能資產管理董事總經理連敬涵則認為，大市在第二季會處於橫行格局。過往大市上揚，與科技股有較理想表現有關。可是相關股份已失卻上升動力，與企業盈利暫難以扭轉弱勢有關，加上監管環境未見有大改變，認為科技股暫時並無推動其上揚的基本因素。

在談及俄烏戰爭時，他指出兩國戰火已推高能源價格，目前外界正關注雙方能否達成停火協議。不過就算能達成協議，亦非代表港股可以錄得1,000至2,000點。

另一個影響後市走勢因素，為美國聯儲局加息。他指出現時市場人士已預期當局會在其中2次加息會議加息半厘，以及即將進行縮表，或會引起投資者恐慌，屆時美股將出現較大幅度調整，或會拖累港股表現。不掛除港股由目前約22000點，跌至2萬點，甚至19000點。

問及第二季可以留意哪些股份時，連敬涵指出油股及銀行股可以留意，惟投資者應暫時避開科技股。