恒指以接近全日高位收市　收報22502點升462點　成交額1028億

上周美股三大指數悉數高收，升幅介乎0.3%至0.4%。恒生指數ADR跟隨美股造好，上周五收報22095點，較港股收市價高出56點。



【16:10】恒指收漲462點

恒生指數收報22502點，升462點或2.1%，成交額1,028億元。

成份股方面，碧服（6098）由頭升到尾，收漲16.16%，報38.45元，為表現最佳藍籌。母公司碧桂園（2007）亦漲逾8%，收報6.35元。

阿里健康（0241）升逾9%，報5.43元，創逾一個月高。

比亞迪（1211）大升8%，報243.6元，突破250天牛熊分界線。

【15:20】SaaS股大漲

恒生指數午後升幅一度逼近500點，高見22523點，最新升幅約400點，成交額僅約830億元。

SaaS股炒上，中國有贊（8083）升21.6%；明源雲（0909）升12.8%；金山軟件（3888）升7.2%；阜博集團（3738）升6.5%。

【13:45】升幅擴至400點以上

恒生指數午後升幅擴大，最新升超400點，高見22447點，成交額僅625億元。

物管股走上，升幅普遍高見雙位數。藍籌碧服續升近15%；金茂服務（0816）升近兩成；旭輝永升（1995）升約15%；雅生活（3319）升11%。

【12:40】中午收漲274點

恒生指數中午收報22313點，升274點，成交額504億元。

隨著內房股走上，藍籌碧桂園（2007）及碧桂園服務（6098）分別升7.7%及12.4%，為半日表現最佳藍籌。

消費股走弱，百威亞太（1876）跌3%；農夫山泉（9633）跌1.7%；潤啤（0291）跌1.6%。

【11:00】內房股集體向上

恒生指數最新升近300點，重上22300點關。

日前，中國浙江省衢州市發布《關於促進市區房地產業良性循環和健康發展的通知》，衢州成為內地第一個限購和限售均取消的城市。

受惠政策鬆綁，內房股大漲。龍光集團（3380）升20%，報2.82元；新城發展（1030）升近19%；中國金茂（0817）、寶龍地產（1238）、旭輝控股（0884）、時代中國（1233）、萬科（2202）、合景泰富（1813）均升超一成。

【10:15】恒指升幅收窄

恒生指數升幅收窄至125點，報22165點，成交額暫錄259億元。

隨著內地公布有關mRNA新冠疫苗藥物臨牀試驗批件，醫藥股普遍造好。康希諾生物升近7%；藍籌石藥（1093）升逾6%。

泰格醫藥（3347）、藥明康德（2359）、藥明生物（2269）分別升5.8%、4.3%、3.5%。

【09:20】港股高開187點

恒生指數開報22227點，升187點，成交額27.66億元。

成份股方面，石藥（1093）高開6%，報9.38元。公司旗下針對新冠病毒變異毒株自主研發的mRNA疫苗「SYS6006」，已獲藥監局批准，可以開展於中國的臨床研究。

科技股普遍造好，美團（3690）、騰訊（0700）、京東（9618）高開2.6%至3%。

恒生科技指數開報4606點，升81點或1.8%。