內地放寬境外上市公司審計規定　大摩：中概股審計達成協議機會高

中美審計底稿風波再有進展，中證監就《關於加強境內企業境外發行證券和上市相關保密和檔案管理工作的規定》發出修訂草稿，摩根士丹利發表報告表示，認為這是中國發出的重要信號，表達就中美審計糾紛進行合作的意願，然而由於雙方尚未達成協議，該行期待來自美國進一步的確認和後續的合作細節。

中證監就跨境審計監管合作，不再要求現場檢查以內地監管機構為主，同時指導企業減少不必要涉密敏感信息進入工作底稿。

該行指，上述修訂中概股境外檢查規定，明確中國審計立場的重要一步，表明中方願意但不一定領導跨境審計檢查，同時修訂後的規則確實強調，所有相關當事人必須自始至終遵守保密和檔案管理規則，及需要一個正式的協作機制，作為未來跨境審計檢查的基礎。

大摩維持中美就中概股審計最終可達成協議機會較高的看法，今次中方修訂後的規定進一步體現了中方的積極舉措。

另外，《彭博》引述消息人士表示，中國政府準備最早在今年年中給予美國監管機構對紐約上市的大部分中國公司審計底稿的全部訪問權限。消息指，中證監和其他監管機構正在起草框架方案，允許在紐約上市的200多家中國公司中的大部分保住上市地位。