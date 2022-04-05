新世界與市建局合作　於五指定物業設置自助口罩提取機助基層家庭

面對第五波疫情嚴峻，基層市民面對長期添置口罩及其他防疫物資的經濟壓力。新世界發展（0017）宣佈與市建局合作，於5個鬧市地點設置多部「自助口罩提取機」，並透過與3間非牟利合作機構，令受助者每周能方便簡易地免費提取口罩，計劃預計將有3,000個基層家庭受惠。

受惠對象範圍廣泛涵蓋不同群組

早於2020年疫情爆發初期，新世界發展已與本地多間非牟利機構聯手，於全港18區設立全港首創的「自助口罩提取機」，供有需要的基層家庭每周免費拍卡取罩，從而獲得穩定的口罩供應。面對嚴峻的第五波疫情，新世界發展與市建局攜手，與3間非牟利機構合作在多個地方設置「自助口罩提取計劃」，合作機構包括香港基督教服務處、兒童心臟基金會及社區藥物教育輔導會，他們的服務對象分別涵蓋低收入家庭、長期病患者、基層學童、少數族裔及戒毒復康家庭等。

上述三間機構將會派發「口罩提取卡」予基層或弱勢社群，持卡人可於市建局旗下5個指定物業，包括中環H6 CONET及H18 CONET 、觀塘裕民坊YM²、灣仔茂蘿街7號（M7）及旺角618上海街，透過設於該處的口罩提取機，每星期提取1包（共5片）由新世界集團生產的成人或兒童口罩，為期約3個月。