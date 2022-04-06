美股收市｜聯儲局或下月起快速縮表　道指跌280點　納指挫2.26%

道美國聯儲局理事布蘭納德（Lael Brainard）表示，局方可能最快5月開始縮表，並以更進取的幅度加息，美股三大指數周二急挫。道指初段微升後倒跌，跌幅在布蘭納德的言論後擴大至逾300點。科技股捱沽，納指大跌超過2%。



布蘭納德被外界認為是鴿派的理事。不過，她在一份演講稿中表示現時通脹實在太高，也受制於上行風險，認為聯儲局最快5月開始縮表，並可能以高速進行，加息幅度亦可能比以往的每次0.25厘進取。股市在她的言論公開後大跌，美國2年期債息亦升破2.5厘，為2019年3月以來最高。

道瓊斯指數收市報34,641點，跌280點或0.8%；標準普爾500指數收市報4,525點，跌57點或1.26%；納斯達克指數報14,204點，跌328點或2.26%。

晶片股再成沽貨對象，NVIDIA跌5.22%，AMD跌3.36%，高通跌5.43%。波音跌4.46%，是跌幅最大的道指成份股。強生和沃爾瑪逆市上揚，分別升0.35%和0.28%。

主要科技股方面，蘋果跌1.89%，微軟跌1.3%，Tesla跌4.73%，亞馬遜跌2.55%，Alphabet跌1.67%，Meta跌0.88%。Tesla創辦人馬斯克將加入Twitter董事局，Twitter再升2.02%。