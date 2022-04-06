渣打財富管理：看好中國股票及高息債　金價或上試2200美元

渣打香港財富管理團隊發表第二季市場展望，該行認為全球經濟仍處於復甦階段，貨幣政策相對寬鬆及就業市場表現強勁，即使美國債息出現倒掛，但經濟轉衰退仍言之尚早，看好亞洲（不計日本）股票，而黃金有望對沖股市下跌風險及美元潛在走低的情景。

在全球股市中，渣打銀行財富管理團隊認為，以中國為首的亞洲（除日本）股票，相對於美國、歐洲和日本股票的前景轉趨正面，同時亦偏好高息債，尤其留意亞洲美元債，亞洲高息債已消化大量壞消息，價格已相當吸引。

其他資產方面，渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝認為，油價要視乎供求及地緣政局等因素，短線仍較反覆，商品市場上升趨勢明顯，今年看好油價及金價表現，預期金價在未來1年會上試每盎司2,200美元水平。

恒指料於22000點上下二千點區間波動

梁振輝表示，港股估值繼續吸引，短期內下試第一季18000點低位之機會不大，但由於現價已較低位反彈不少，加上聯儲局5月份加息半厘的機會愈來愈大，市場將繼續反映有關因素，並對港股造成一定壓力，恒指暫料在22000點上下以2000點的幅度區間波動。

不過，他又指，內地第二季為保增長或有降準、適度減息等利好政策出台，而美元後市回落亦有機會利好資金流入港股，有機會成為港股第二季催化劑。

板塊方面，該行表示，看好金融及能源行業，未來半年至一年有望走強，長線而言，氣候變化、數碼化未來及「共同富裕」主題亦相對吸引，亦看好出行相關的航空股與汽車股；核心持倉板塊有通訊、物料、必需品、健康護理及科技；不看好非必需品股、房地產股及公用事業股。

至於科技股，梁振輝指，盈利不如以往預期高，內地監管政策風險仍未完全明朗，政策透明度提高的機會暫時亦不太高，即使估值較低，或吸引投資者入市，但科技股上升潛力不大，長期而言沒有催化劑。