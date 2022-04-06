港人工作快樂指數僅4.5分　8%打工仔每周工時逾60小時

有招聘網站調查發現，疫情下本港「打工仔」的平均工作快樂指數，以10分為滿分僅得4.5分，平均工作壓力指數則高達6.9分。

CTgoodjobs網上調查指出，64.1%受訪者每周平均工作時數為40至49小時， 以五天工作制為例，每天工作時數約8至9.8小時，其中有7.8%受訪者每周平均工作時數逾60小時，不少港人處於長工時的職場環境中。

各階層受訪者的工作快樂指數普遍只得4分至5分，年齡界乎「31至40 歲」為4.32分；具備「大專及文憑」的分數為4.23 分；平均月薪相等或低於10,000元（3.92 分）、；每周工作時間等於或多於60小時（4.33 分），其工作快樂指數較低。

相反，擁有「博士」學歷（5.89 分）、職位級別為「管理層」（5.11分）及每月薪酬達40,001元至50,000元（5.11 分）的上班族，、每周工作時間等於或少於39小時（5.22分）其工作快樂指數較高。

疫情下，不少人擔心自己的工作前景。（資料圖片）

憂工作前景 影響員工快樂指數

能否保住工作崗位，以及工作未來前景，對員工的心情造成很大的影響。調查指，五成六年齡高於50歲，及逾六成自僱人士，最擔心在疫下失去工作；相反年齡介乎18至30歲，及專業職系受訪者當中，是最不擔心失業的一群。

至於擁有大專及文憑或以下學歷的受訪者，擔心失業的人數較高；相反具備大學學位以上學歷的受訪者，普遍較少擔心失業。

逾1,500人有「暴力傾向」

從問卷調查中發現，上班族平均工作壓力指數高達 6.9 分，亦有超過 1,000 名 受訪者，過往 3 個月曾出現「暴力傾向」（1,593人）、「自殺的念頭」（1,525人）及「手震」（1,496 人）；而曾出現情緒問題的上班族，只約11%有詢問醫生意見，可見香港上班族的工作及生活壓力非常大

網站於今年2月以網上問卷形式，進行《2022 年香港上班族工作快樂指數問卷調查》，分別收集了共 1,957 份來自24個行業的打工仔問卷（包括 60%普通員工及 19.7%中層管理層）。