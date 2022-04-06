中金料港交所首季盈利大跌23%　目標價續睇530元

港交所（0388）將於4月27日公布首季業績，中金公司發表報告，預計港交所首季收入按年下跌16%至50億元，按季則升6%；盈利跌23%，按季升10%至29.6億元；並維持該股「跑贏行業」評級，目標價530元。

報告指，港交所短期收入波動，主要受日均成交（ADT）下跌影響，但衍生品、上市、投資及存託管收入等緩解了盈利波動。上市方面，首季完成IPO共16家，按年減少89%；融資額146億元，按年跌48%，包括首家SPAC上市企業。

中金預計，若後續市況回暖，季末排隊上市企業157家，上市進程有望加快。受資金利率上行及主要指數下行的綜合影響，預計港交所投資收益按季基本持平。

中金指，港交所有望落地的措施包括：衍生品假期交易安排、啟動ETF通（擴充互聯互通可交易資產類別）、取消現貨市場節前非交易日安排、推出FINI系統（將IPO打新結算時間由T+5 縮短至T+2）等。

中長期而言，該行指，因調整北向ADT假設，下修港交所2022年盈利預測2%至132億元，維持2023年盈利162億元之預測基本不變，現價相當於今明兩年預測市盈率36倍及29倍。