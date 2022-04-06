瑞信：內地經濟續受壓　惟看好11隻中資股

瑞信發表中國市場研究報告，指從395家上市公司公布去年業績顯示，去年下半年業務復甦停滯，整體淨利潤增速從2021年上半年的41%，至2021年下半年降至3%；非金融類公司淨利潤增速從去年上半年增長76%，至去年下半年按年下降2%。

該行指，內地去年下半年宏觀經濟面臨的挑戰越來越多，導致企業盈利遜於市場預期較多，零售、消費服務及軟件行業在去年下半年由盈轉虧，而汽車、公用事業、食品行業的盈利按年減少。在該行覆蓋的408間公司之中，約有112間的去年淨利潤低於預期，並低於2020年，而大部分集中在汽車和資本商品的行業。

瑞信表示，內地目前正面臨新冠疫情復燃，並正在損害近期的經濟活動，而隨著全球商品價格上升，內地經濟面臨輸入性通脹的壓力也會加大。

該行繼續看好供應鏈受限的受益者，例如中海油（0883） 、中石油（0857） 、神華（1088） 、海豐（1308） 、中遠海運（1919）；亦看好具有強大定價能力及成本轉嫁能力的企業，如半導體中的華潤微電子（上海：688396） 、紫金礦業（2899） 、中鋁（2600）等。

對於新冠疫苗概念股，該行推薦石藥（1093）和君實生物（1877） ，而復星醫藥（2196） 潛在受惠內地批准外國的mRNA疫苗。