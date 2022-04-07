港股半日跌近300點　醫藥股及消費股成災區｜持續更新

美國及歐盟決定對俄羅斯進行新一輪制裁，以及美國聯儲局公布上月議息會議紀要內，有委員提及日後每月削減950億美元國債及按揭抵押債券，外界認為今次「縮表」步伐較以往快。相關消息觸發投資者避險情緒，美國股市低收之餘，今早亞太區股亦受衝擊，日本股市早段曾下挫逾500點，失守27000點。



【12:30】港股半日跌近300點

港股在中午收市前突然跌勢加劇至近300點，其中醫藥及消費股更成為投資者沽貨對象，藥明生物（2269）更成為今早表現最差的藍籌股，瀉逾6%。

恒指中午收市報21791點，跌289點，國指報7497點，跌111點，科指報4490點，跌97點，成交額為650億元。

除藥明生物外，石藥（1093）跌0.2%，中生製藥（1177）跌1.1%，報4.35元，開拓藥業（9939）瀉13.7%。

消費股跌勢亦相當急，百威（1876）挫5.9%，報19.2元，海底撈（6862）跌5.6%，九毛九（9922）跌3.9%。

多隻與製造業相關的股份均下跌，瑞聲（2018）挫3.9%，創科（0669）跌3.7%，申洲（2313）跌3.4%。

金融股亦向下，友邦（1299）跌0.8%，建行（0939）跌0.7%。

【11:32】大市跌勢突加劇

港股跌勢突然擴大，恒指最新報21827點，跌252點，國指報7512點，跌96點，科指報4507點，跌79點。

【11:11】港股續於22000點附近徘徊

港股繼續在22000點附近拉鋸，最新報22005點，跌75點，國指報7590點，跌18點，科指報4567點，跌20點。

其中創科（0669）﹑新奧（2688）﹑百威（1876）及藥明生物（2269）均跌逾3%。

不過重磅股美團（3690）卻逆市上揚2%，最新報164.1元。

【09:44】港股掉頭回升重上22000點

港股掉頭倒升，最新報22142點，升61點，國指升43點，報7652點，科指升28點，報4616點。

【09:29】港股低開170點

恒指低開170點，報21910點，國指報7543點，低開65點，科指最新報4519點，低開68點。

京東（9618）更換首席執行官，今早低開2%，報230.2元，騰訊（0700）低開1.4%，報375.6元，美團（3690）低開1.7%，阿里（9988）低開1.1%。

滙豐（0005）低開0.7%。