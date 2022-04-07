領展國際首席營運總監﹕疫情讓業主與租戶明白　雙方屬唇齒相依

領展國際市場首席營運總監卓格理撰文，分享他對後疫情時代管理和營運辦公室和零售物業的看法。他堅信世上沒有一個能迎合所有市場需要的「萬全」方案，物業管理者必須透徹了解每個市場的微妙差別，為商戶及顧客度身定製合適的產品及服務。

另外，隨著大眾越來越重視健康生活，把環境、社會及管治因素融入業務決策及營運不再只是一個口號，而是必須付諸實踐的行動。

在科技迅速發展下，靈活工作模式在疫情前已日趨普遍。但疫情爆發後，在家工作悄然成為新常態，到寫字樓上班好像已變得不合時宜。事實又是否如此？

辦公室市場租賃引擎已重啟

卓格理指出，根據近期的觀察，辦公室市場的租賃引擎已重新啟動，不少上班族欣然重回辦公室，重建與同事及客戶失去多時的面談及互動關係。

在後疫情時代，全球主要城市的辦公室租賃市場對「品質追求」顯然更見重視。汲取新冠病毒疫情的教訓，普羅大眾更加關注工作環境的衛生及安全，促使僱主加緊物色優質的工作地點。近期數據顯示，不少公司逐漸由次級的物業及地點，遷往核心商業區或提供一流基礎設施和服務的新落成寫字樓物業，為員工提供更理想的工作環境。

零售物業管理更趨向注入可持續發展

他亦指出不僅是辦公室市場，零售物業管理也越來越注重加入可持續發展的創新元素，這不但有助提升回報，亦有效提高商戶的滿意度。此外，他認為在後疫情時代，有兩項創新元素對零售物業管理至關重要。首先，需要力求創新，為顧客帶來與別不同的購物體驗，這樣才能讓我們在市場中脫穎而出。要成為一流的資產管理者，必須了解市場走勢及顧客需要，引入獨特的商戶，為物業注入創新元素，為顧客帶來前所未有的購物體驗，以鼓勵他們繼續到訪。

另一個重要的創新元素，是必須在日常營運善用先進科技，包括推行電子化報表及自動化系統，以提升工作效率，讓經營者投放更多時間在資產管理及商戶溝通上，這樣才能讓我們更了解商戶的需要。疫情帶給業主及商戶其中一個重要啟示，是彼此唇齒相依的關係。我們共同經歷了過去兩年疫情嚴峻的艱難日子，作為業主有責任與持份者保持緊密溝通，以充分了解商戶的需要及期望，從而制定更明智的決策及作出更迅速的回應，這也正是領展提出的「商業互融」理念。

網購與實體零售非零和遊戲

在談及網購發展時，他指出網購與實體商店之間，並非「零和遊戲」。經歷過疫情期間的隔離和限聚，很多人認為網上購物已成為市場大趨勢，實體零售店前景堪虞。但是外間又是否知道，許多網上零售商其實仍然為達致收支平衡而苦苦掙扎、仍然在摸索向客戶運送貨物的最佳物流模式，並為如何減低退貨率而費煞思量。

他指出全渠道銷售無疑是零售產業的未來發展方向，但不能忽視零售網絡將繼續發揮重要作用。以超級市場為例，「線上選購、線下提貨」的運作模式尤其成功，不少上班族仍然喜歡在回家路上到超市提取已在網上選購的日用品，因這樣就能即時享用。因此，網購與實體零售渠道並不是「兩個只能活一個」的零和遊戲，兩者共存並互相補足，才能使零售商實現最佳利潤。