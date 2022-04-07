安永：五大因素驅使中概股回歸港股　今明兩年屬回流窗口期

四大會計師行安永發表TMT中概股白皮書，該行認為長遠而言中概股會持續回流A股或港股，當中有五大因素驅使，包括香港投融資環境改善、國內政策支持、國內資本市場認同、TMT公司業務場景聚焦國內、地緣政治導致的巨大不確定性。

安永指，因應《外國公司問責法案》，美國證交會對於無法提供審計底稿的中概股企業將予以退市，後續進展存在諸多不確定性，加上全球疫情蔓延、俄烏衝突、國內監管等因素，去年大量中概股股價腰斬。安永分析，在美上市的TMT中概股自2021年高位至今市值回落50%至80%的企業有51家，跌幅在90%以上的有13家，更有13家已經退市。

安永大中華區科技、媒體與電信行業諮詢服務主管合夥人張偉雄認為，二次上市是二次機遇，過去有些中概股進行兩地上市時，並沒有進行增發或集資，主要是規避風險。安永認為，因應各地監管機構有不同的需求，企業或無法一步到位，面對著有除牌、退市的風險，一地上市的企業處於較被動的位置，然而在兩地上市的企業則比較靈活。

安永大中華區審計服務合夥人李康預期，由於2019年至2021年上半年期間，是中概股赴美上市的高峰期，基於在港第二上市要求至少在其他交易所掛牌兩年，故此推算2022年至2023年將會是中概股回流的窗口期。

安永相信，大部分中概股企業都會優先選擇在香港上市，原因是香港與美國相似，都是國際金融中心，亦有著自己的貨幣，與美元掛勾，對於國際投資者而言，流動性相對有保障。

對於目前雙重上市的中概股，普遍在美國的交易量比較多，安永則認為情況已慢慢有所改善，相信未來有關差距會逐步收窄。