100 VS 300萬桶　從數字看拜登半年內第三次釋石油儲備｜財經評論

俄烏戰事持續一個多月以來，國際油價屢試新高，紐約期油突破100美元關口後，最高位曾見130美元。面對油價破紀錄，國際能源總署（IEA）再扔出史上最大的石油釋放量，協調會員國共同釋出1.2億桶石油儲備，當中一半會來自美國。不過，今次已經是半年之間，美國拜登政府第三次宣布釋放石油儲備，對上兩次，措施都未能有效降低油價。



IEA落實釋放油儲後，國際油價下跌，最新紐約期油跌穿100美元大關，徘徊96美元左右。（Getty）

IEA今次宣布，協調會員國共同釋出1.2億桶石油儲備，較上月初提出的6,000萬桶石油釋放量，今次的投放量急升一倍。美國的釋放規模將佔一半，即達到6,000萬桶，是納入美國總統拜登上周承諾的1.8億桶石油儲備釋放計劃的一部分。

IEA落實釋放油儲後，國際油價下跌，最新紐約期油跌穿100美元大關，徘徊96美元左右。

然而，國際油價走勢是由供求預期所帶動，現時俄烏戰事不但未有停火跡象，反而更發生了俄軍在烏克蘭布查屠殺平民的事件，歐美國家正籌備新一輪加大制裁俄羅斯能源的計劃。今次美國第三度宣布釋放石油儲備，能否抵銷制裁俄國帶來的能源缺口呢?

國際能源總署(IEA)再扔出史上最大的石油釋放量，協調會員國共同釋出1.2億桶石油儲備，當中一半會來自美國。(資料圖片)

拜登半年內第三次釋出油儲

今次已是拜登政府第三次宣布釋出儲油。回看過去半年的時間，在去年11月，美國宣布釋出5,000萬桶原油，當時號稱是有史以來最大規模的釋油。今年3月，國際能源總署（IEA）宣布，同意釋出6,000萬桶原油，美國將負責其中一半，每天釋出200萬桶，為期30天。然而，兩次釋油都未能有效降低油價。

到今個月，IEA再宣布，協調會員國共同釋出1.2億桶石油儲備。從數據上，今次美國宣布，每日投放100萬桶石油，相當於當前全球石油需求的1％左右，足以滿足一個類似澳洲，意大利，西班牙或台灣這樣規模經濟體的大部分需求。

IEA統計：俄產量日跌300萬桶 美投放量不足以補缺口

然而，根據IEA自身的研究數據，4月份俄羅斯石油產量可能會每日減少300萬桶，至日產量860萬桶。

數字可見，即使美國每日投放100萬桶石油，都未能填補俄羅斯的產量跌幅。IEA指出，俄國入侵烏克蘭後，市場上的買家就紛紛避開俄羅斯的石油出口。全球市場未來兩個季度將面臨供應不足局面，而不是之前預期的供應過剩。這將導致已開發國家不得不進一步消耗已經處於2014年以來最低水平的石油庫存。

參考另一組研究數據，假設俄國持續面對歐美國家的石油出口封鎖，油市的供應情況會更為嚴峻。S&P Global 諮詢副總裁Victor Shum 表示，若果俄羅斯原油出口水平，在4月至12月期間，每天下降300萬桶，那麼市場的供應缺口將達到8.25億桶。相比之下，目前美國戰略石油儲備僅持有5.683億桶原油，為2002年5月來最低水平。換言之，即使美國願意「曬冷」式投放所有戰略石油儲備，亦無法改變石油總供應下跌的局面。更何況，美國現時的投放上限，是1.8億桶原油，而且需要在未來數年分階段在市場買回原油儲備。

高盛維持預計油價在年底將達到每桶125美元。(資料圖片)

投行堅持看漲油價

對於國際油價而言，更具決定性的因素，並不是美國戰略石油儲備投放，而是作為第三大石油生產國的俄國，會否全面受到石油出口封鎖，以及以沙特為首的產油國會否增產。因此，投行仍然看漲石油價格。高盛指出，儘管疫情加劇，且美國戰略石油儲備（SPR）的創紀錄釋放，仍預計油價在年底將達到每桶125美元，同時將2023年油價預測，從110美元，上調至115美元。同時高盛提出了一個假設，就是石油的物流問題。該行指，美國規模空前的SPR釋出計劃，可能會遭遇物流瓶頸。對美國來說，東墨西哥灣沿岸港口的擁堵可能會減緩頁岩油產量的增速。因而維持看升油價走勢。