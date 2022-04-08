港股兩日累挫700點　料爭持十天線　留意美團遭減持｜港股早評

恒指連跌兩日累挫近700點，雖然市場繼續關注美國收水步伐趨向進取，最新有聯儲官員提倡今年餘下6次會議上，每次平均加息半厘，以及俄烏局面，不過，美股隔晚單日轉向由跌轉升，道指收市較低位反彈約400點。相信港股今日會好淡爭持，徘徊於十天線（約21960點）附近。焦點股份方面，宜留意外賣平台股美團（3690）遭股東減持。



聯儲最鷹委員 倡今年六度加息半厘

美國加息步伐上，今年FOMC有投票權的美國聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德表示，聯儲局在抗通脹方面已經落後，需要在年底前加息3厘，反映聯儲局要在今年餘下6次會議上，每次平均加息半厘，將利率區間上調到3.25厘至3.5厘。

分析指出，由於布拉德的貨幣政策立場，一向屬於聯儲局委員當中最為鷹派的，加上聯儲縮表消息近兩日已經持續在市場發酵，投資早有預期。聯儲將進取地加息的消息，刺激美元指數續上升，逼近100大關創三年新高。不過，隔晚美股卻單日轉向由跌轉升，道指收市升近100點。

分析指出，由於布拉德的貨幣政策立場，一向屬於聯儲局委員當中最為鷹派的，加上聯儲縮表消息近兩日已經持續在市場發酵，投資早有預期。（資料圖片）

俄外長稱烏克蘭提交和平協議草案 內容與之前有別

另外，俄鳥戰爭問題上，俄羅斯外長拉夫羅夫說，烏克蘭星期三向俄方提交和平協議草案，不過內容與上月在土耳其伊斯坦布爾談判中提出的建議不同，俄方不能接受。不過他強調，俄方會繼續談判，爭取達成俄方的要求。

焦點股份方面，宜留意外賣平台股美團遭股東減持。據港交所披露易，美團非執行董事、紅杉資本中國基金創始人沈南鵬，於上周四及本周三兩度減持美團，合共涉3,854.24萬股，套現約60億元。

資料顯示，沈南鵬3月31日在場外以每股153.8元，沽出2,557.84萬股，套現39.34億元；4月6日再沽出1,296.39萬股，場內平均價及場外平均價分別為161.74元及158.65元，套現逾20億元。兩度減持後，沈南鵬手上美團持股由原來的4.71%降至3.98%。

中鐵首季基建業務訂單年增94%

另外，中國中鐵（0390）發佈今年第一季度經營數據，首季公司累計新籤合同額6,057.4 億元人民幣，按年增長84%。其中基礎設施建設業務新籤合同額5,434.5 億元﹐較去年增長94.1%。

興業證券認為，新簽籤合同額超預期。基建業務訂單加速明顯，同時境外新簽訂單高速增長，判斷是境外隨着疫情影響進一步消散,公司境外業務回暖。