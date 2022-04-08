港股終止連續2日跌勢　內房及物管股表現突出　碧桂園服務彈逾5%

美國股市高收，終止連續2日跌勢。不過聯儲局官員對貨幣政策日益採取鷹派作風，聖路易斯聯儲銀行行長布拉德認為，今年當局應加息3厘。讓債券市場弱勢未改，美國10年期國債孳息率持續上揚，曾高見2.671厘，為逾3年來新高。息口上揚對科技及生物醫藥等對息口敏感股，帶來較大影響，隔晚納指僅升8點。至於今早亞太股市較穩定，日本股市早段曾重上27100點。



【16:39】港股止跌回升

港股終止連續2日跌勢，一洗頹風，不過成交額僅為1,031億元。

恒指收市報21872點，升63點，國指跌5點，報7490點，科指跌51點，報4422點。

科技股今日表現疲弱，美團（3690）收市報156.5元，跌1.8%，阿里（9988）跌1.3%，騰訊（0700）跌1.3%，京東（9618）跌2.1%，嗶哩嗶哩（9626）跌7.4%。

體育用品股同樣下挫，安踏（2020）跌5.2%，李寧（2331）跌5%，特步（1368）跌1.7%。

手機設備股方面，瑞聲（2018）跌2.9%，信利（0732）跌0.4%，舜宇（2382）升0.9%。

內房及物管股卻上揚，其中碧桂園服務（6098）升5.1%，中海外（0688）升3.7%，壓桂園（2007）升3.4%。

油股亦高收，中海油（0883）升2.6%。

【15:03】港股午後倒升

港股在午後倒升，最新報21810點，升1點，國指跌26點，報7468點，科指跌72點，報4402點。

【13:45】港股跌幅收窄至不足百點

港股跌幅在午後收窄，恒指最新報21741點，跌67點，國指最新報7440點，跌54點，科指報4384點，跌89點。

【12:20】港股曾失守21600點

港股弱勢未有改變，受科技股表現疲弱拖累下，大市今早曾跌穿21600點。

恒指中午收市報21684點，跌124點，國指報7412點，跌82點，科指報4373點，跌101點，成交額為539億元。

科技股表現疲弱，嗶哩嗶哩（9626）半日跌7.7%，報214.6元，阿里（9988）曾低見101.5元，中午收市報102.2元，跌2.9%，美團（3690）跌3.5%，報153.8元，騰訊（0700）跌1.8%。

體育用品股表現疲弱，安踏（2020）跌5.6%，報89元，李寧（2331）跌5.7%，報59.95元，特步（1368）跌3.1%。

手機設備股走勢個別，瑞聲（2018）跌3.6%，報17.2元，信利（0732）跌1.8%。

汽車股同樣處於弱勢，吉利（0175）跌0.8%，比亞迪（1211）跌1.2%，理想（2015）挫4.8%。

油股卻逆市上揚，中海油（0883）曾高見11.78元，中午收市報11.7元，升3%。

【11:28】港股跌幅收窄至100點

港股跌幅收窄，恒指最新報21708點，跌100點，國指報7424點，跌71點，科指報4381點，跌92點。

美團（3690）跌3%，報154.5元。

【10:11】B站瀉8%

科技股仍未擺脫弱勢，嗶哩嗶哩（9626）瀉8%，最新報214元，騰訊（0700）跌2%，美團（3690）跌3.8%，報153.2元，快手（1024）跌2.9%。

【09:58】體育用品股普遍向下

體育用品普遍下跌，安踏（2020）跌4.1%，李寧（2331）跌3.5%，特步（1368）跌3%，滔搏（6110）跌2.5%。

內房股走勢個別，禹洲（1628）飆升15.8%，富力（2777）升0.6%，中海外（0688）升0.8%，潤地（1109）跌0.4%。

【09:40】基建股逆市揚

內地經濟轉差，基建「救市」憧憬下，相關股份走高。其中，中國中鐵﹙0390﹚漲逾6%，中國鐵建﹙1186﹚漲逾4%，中國中冶﹙1618﹚漲逾3%、中國交通建設﹙1800﹚漲逾2%。

恒指最新報21772點，跌86點，國指報7447點，跌48點，科指報4422點，跌51點。

【09:25】港股低開141點

恒指低開141點，報21667點，國指最新報7433點，低開62點，科指最新報4419點，低開54點。

吉利（0175）公布3月產銷量報告，純電車銷量按年增逾5倍，吉利最新報11.86元，平開。

科技股方面，美團（3690）最新報154.1元，低開3.3%，阿里（9988）最新報102.3元，低開2.3%，騰訊（0700）最新報370元，跌1.2%。

金融股方面，滙豐（0005）最新報53.5元，高開0.1%，友邦（1299）最新報82.5元，高開0.2%。