科技股弱勢再現　B站瀉8%　美團跌近4%｜持續更新

美國股市高收，終止連續2日跌勢。不過聯儲局官員對貨幣政策日益採取鷹派作風，聖路易斯聯儲銀行行長布拉德認為，今年當局應加息3厘。讓債券市場弱勢未改，美國10年期國債孳息率持續上揚，曾高見2.671厘，為逾3年來新高。息口上揚對科技及生物醫藥等對息口敏感股，帶來較大影響，隔晚納指僅升8點。至於今早亞太股市較穩定，日本股市早段曾重上27100點。



【10:11】B站瀉8%

科技股仍未擺脫弱勢，嗶哩嗶哩（9626）瀉8%，最新報214元，騰訊（0700）跌2%，美團（3690）跌3.8%，報153.2元，快手（1024）跌2.9%。

【09:58】體育用品股普遍向下

體育用品普遍下跌，安踏（2020）跌4.1%，李寧（2331）跌3.5%，特步（1368）跌3%，滔搏（6110）跌2.5%。

內房股走勢個別，禹洲（1628）飆升15.8%，富力（2777）升0.6%，中海外（0688）升0.8%，潤地（1109）跌0.4%。

【09:40】基建股逆市揚

內地經濟轉差，基建「救市」憧憬下，相關股份走高。其中，中國中鐵﹙0390﹚漲逾6%，中國鐵建﹙1186﹚漲逾4%，中國中冶﹙1618﹚漲逾3%、中國交通建設﹙1800﹚漲逾2%。

恒指最新報21772點，跌86點，國指報7447點，跌48點，科指報4422點，跌51點。

【09:25】港股低開141點

恒指低開141點，報21667點，國指最新報7433點，低開62點，科指最新報4419點，低開54點。

吉利（0175）公布3月產銷量報告，純電車銷量按年增逾5倍，吉利最新報11.86元，平開。

科技股方面，美團（3690）最新報154.1元，低開3.3%，阿里（9988）最新報102.3元，低開2.3%，騰訊（0700）最新報370元，跌1.2%。

金融股方面，滙豐（0005）最新報53.5元，高開0.1%，友邦（1299）最新報82.5元，高開0.2%。