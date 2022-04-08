Paypal聯合創辦人：巴菲特是阻止加密貨幣發展「頭號敵人」

在美國邁阿密舉行的比特幣2022（Bitcoin 2022）年度會議上，Paypal聯合創始人Peter Thiel表示，有股神之稱的巴菲特是阻止加密貨幣發展的「頭號敵人」。

在蒂爾的主題演講中，他提到一個阻止加密貨幣發展的「敵人名單」。據《彭博》報道，蒂爾列舉出三位金融高管：巴菲特、摩根大通行政總裁戴蒙和貝萊德行政總裁芬克。

上述金融高管曾發表過對比特幣以及加密行業的悲觀評論。巴菲特曾表示：「我沒有任何比特幣，也永遠不會有。」

巴菲特持續看淡比特幣

當比特幣價格僅為100美元時，巴菲特曾稱其為「老鼠藥」（rat poison）。而在比特幣價格漲至9,000美元時，有記者再次向巴菲特詢問相關看法，巴菲特說：「可能是老鼠藥的平方」。

《彭博》的報道稱，Peter Thiel稱巴菲特為「來自奧馬哈的反社會爺爺」，並補充說他是「頭號敵人」。

巴菲特的巴郡（Berkshire Hathaway Inc.）位於內布拉斯加州奧馬哈。

Peter Thiel認為，傳統投資者應該向比特幣捐款。他說：「當他們選擇不投資比特幣時，這是一個深刻的政治選擇，我們需要反擊他們。」