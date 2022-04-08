網信辦就網企大規模裁員　與ATM等12家企業訪談

中央網信辦發布通知，牽頭開展「清朗·2022年算法綜合治理」專項行動，指導網路企業對照《網路訊息服務算法推薦管理規定》（簡稱管理規定）有關要求，全面梳理算法應用情況，深入開展算法安全能力評估，積極採取有效措施，整改算法應用問題，消除算法安全隱患，維護網民合法權益。

通知提到，網信辦牽頭會同有關部門和各地網信部門組成聯合檢查組，對部分網路企業開展現場檢查，各地網信部門可結合當地實際自行對屬地其他企業開展檢查，重點檢查企業算法合規情況和算法安全能力。

網信辦表示要壓實主體責任。督促企業配備與業務規模相適應的算法安全治理機構和專門人員，建立完善算法安全相關規章制度，積極利用算法服務正能量傳播、處置違法和不良訊息等工作，監測算法濫用亂象，防範算法安全風險。

網信辦指出，對檢查中發現的措施不健全、執行不到位、效果不理想等問題，向企業及時反饋並督促限期整改，對存在違法違規行為的企業，將依據《管理規定》嚴肅問責處罰、責令改正。

另一方面，網信辦指出針對多家大型互聯網公司進行裁員的傳聞，對騰訊（0700）﹑阿里（9988）﹑美團（3690）及京東（9618）等互聯網企業，就用工及業務發展情況進行訪談。

訪談中多間企業表示，目前內地網信事業發展進入新的階段，網信企業身逢盛世﹑前景壯闊，將搶抓發展機遇，堅定不移做大做強，同時積極履行社會責任，努力保持現有員工隊伍穩定，著力為社會創造更多就業崗位。