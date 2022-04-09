多項基建項目將上馬　 北部都會區建設考驗本港勞動市場｜伍禮賢

香港政府在去年最新一份施政報告中提出「北部都會區發展策略」，將建設北部都會區成為宜居宜業宜游、以創科為經濟引擎的都會區，並藉此發展加強香港與深圳合作，讓香港更好融入國家發展大局。

灣區共融是大勢發展所趨，北部都會區的發展進一步加強港深兩地的融合符合長遠利益，更有利國家發展大局。同時，北部都會區的建立對香港的住屋需求、商業分流、創科發展以及旅業經營均具有積極影響。

過去香港政府在大型基建項目，從開始規劃到完工啟用，往往需要一個長年期的時間。 以位於北部都會區中的落馬洲河套區作為例子，時任行政長官曾蔭權於《2007至2008年度施政報告》開始提出開發土地，而直至2021年3月，政府才預期區內創科園於2024年開始分階段落成。

從一個河套區，政府已經需要用超過10年的時間去規劃，這未來在北部都會區建設中，則會表現為究竟從多長時間才能實現整個香港北部成為都會圈？

明日大嶼計劃內容，是在大嶼山對出的交椅洲名喜靈洲等島嶼進行填海工程，以建造人工島作發展。（資料圖片）

多項大型基建工程將同步上馬

同時，在這個長線工作中，並不僅僅只是北部都會區在發展中。 綜觀近年政府多項大型基建工程在進度上不如理想，而這個項目未來有機會與北部都會區的建設期出現重疊。 例如「明日大嶼願景」涉及未來二、三十年的計劃，擬填海面積達1,700公頃； 「香港國際機場2030規劃」​涉及實踐第三跑道系統發展方案，整項工程需要填海約650公頃。 其他中大型項目還包括南港島線（西段）、香港6號幹線、起動九龍東、躍動港島南等等。

僅在目前已有的項目已經可以預見，多項大型基建上馬將對香港勞動力市場的需求帶來重大考驗。 根據中評智庫資料，香港建造業註冊工人的平均年齡高達46.4歲，以40至49歲、以及50至59歲兩個年齡區間為主要組別，反映香港建造業的人手短缺問題是導致基建困境的原因之一。 而香港建造業議會早在2021年初，也就是北部都會區提出之前，就已經指出預計在未來5年，業界每年存在5,000至10,000名技術工人缺口。 而這些方面，在北部都會區的規劃中，應該提早作出規劃考慮。

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