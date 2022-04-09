恒指全周跌200點　內房逆市升憧憬寬調控　黃偉康看好一間非國企

美國加息收水步伐有機會更進取，恒指一周走勢好淡爭持，雖曾再度上試近期高位22500點，惟未能守穩，全周輕微回調近200點。



不過，從內房及基建股板塊逆市向好，一周累計升幅逾10%，反映投資者提前部署，將焦點轉向內地穩經濟政策。首先是內地多個城市放鬆調控政策，支持內房股股反彈。另一方面，適逢本月15日是人行公布中期借貸便利操作（MLF）的日子，市場估計人行有機會繼今年1月之後，再度下調利率。



內房逆市升 碧桂園服務周升逾20%

總結全周，恒指累跌167點，收報21872點。恒生科指跌101點，累跌幅度逾2.2%，收報4422點。

內房股逆市上升，本周三大升幅藍籌，全線為內房及物業管理股。碧桂園服務（6098）一周累逾21%，成表現最佳藍籌，中海外（0688）及碧桂園（2007）全周亦累升13%-15%。

雖然多間內房首季銷售持續低迷，按年跌幅達雙位數，不過市場憧憬內地城市放寬限購措施，浙江衢州已成為全國首個全面放開樓市限售限購政策的城市，分析料未來有60多個城市有望放鬆調控政策。

內房股逆市上升，本周三大升幅藍籌，全線為內房及物業管理股。碧桂園服務一周累逾21%，成表現最佳藍籌，（碧桂園網頁）

黃偉康：國企內房累升幅度多 反而看好旭輝

安里證券主席兼行政總裁黃偉康接受訪問時表示，市場憧憬內地城市放寬限購措施，A股內房升幅更凌厲，港股亦開始跟隨升勢。他認為除了累升幅度較多的藍籌國企內房股之外，亦可留意增長動力較強的民企。當中看好旭輝（0884），認為公司去年盈利按年僅跌5%，而且派息兼派紅股，在現時行業債務問題困擾下，反映有資金流動性支持派息。

旭輝控股上月底宣布派末期息每股5.7分人民幣，按年大跌近77%，全年派息15.7港仙。同時，公司計劃發行紅股，亦會動用部分現金用於回購境內外債券，若回購帶來回報，將考慮派發特別息。

展望本月中旬，多個重要的內地經濟及貨幣政策數據公布。首先，本月11日早上會公布上月CPI通脹數據。

安里證券主席兼行政總裁黃偉康接受訪問時表示，市場憧憬內地城市放寬限購措施，A股內房升幅更凌厲，港股亦開始跟隨升勢。（訪者提供）

周五人行公布MLF利率 市場對減息呼聲高

至15日，是人行公布中期借貸便利操作（MLF）的日子，市場預期近期內地在Omicron疫情封城下，經濟下行壓力大，而通脹未見升溫，人行有機會再度下調利率。

對上一次人行下調MLF是今年1月，是接近兩年以來首度下調MLF利率，以刺激經濟增長。

黃偉康表示，近期內地經濟受到疫情影響，加上內房銷售未見好轉，多間企業的銷售數據按年雙位數下挫，認為人行有需要放寬貨幣政策以刺激經濟，爭取今年整體GDP增長有望達到目標。

周五(4月15日)，是人行公布中期借貸便利操作(MLF)的日子，市場預期近期內地在Omicron疫情封城下，經濟下行壓力大，而通脹未見升溫，人行有機會再度下調利率。（資料圖片）

中鐵首季新訂單創新高 瑞信料次季續強

除了貨幣政策有望寬鬆之外，投資者憧憬內地會加快基建投資，以支持經濟。

基建股近期表現突出，股價一周累升幅度約10%。當中，中國中鐵（0390）公布今年首季公司累計新簽合同額6,057.4 億元（人民幣‧下同），按年增84%。其中基礎設施建設業務新籤合同額更按年增94.1%，至5,434.5 億元

瑞信發研究報告稱，中國中鐵首季新訂單額歷史新高，佔中鐵集團2022年度新訂單目標的20.7%左右，對比過往首季對全年新訂單貢獻約為12%至14%。在宏觀疲軟的情況下，政府對基建的刺激措施，以及中國中鐵表現都令人感到滿意，相信公司今年第二季新訂單表現也可強於預期，在政策支持下預期中國中鐵可獲進一步重新評估。

該行又指出，公司近期宣佈A股回購計劃，表明管理層對長期增長潛力充滿信心，認為目前估值不高。給予中國中鐵「跑贏大市」評級，目標價5.91港元，對應今年每股盈利預測約4倍。

黃偉康亦指出，內地要穩經濟，依靠基建投資屬傳統方法，有利基建股後市向好，相信中鐵股價有望重上52周高位，約5.2港元水平。同時，更看好水泥股可受惠基建投資，認為中建材（3323）的「水位」更高，現價距離52周高位（約13.58港元）仍有約20%上望空間。