景順趙耀庭﹕債息倒掛僅屬警號　潛在衰退非不可避免

景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭指出，過去幾個交易日，美國兩年期和十年期國債收益率之間的差距出現倒掛，因為投資者對聯儲局加息步伐提速的預期升溫。收益率曲線出現倒掛通常預示著未來較長時間後會將出現衰退，儘管其個人理解是當前的倒掛只是未來可能出現經濟困境的一個警告信號。隨後的潛在衰退並非不可避免。

他指出發達國家的央行，尤其是聯儲局，可能仍然能夠實現軟著陸，認為美國國債收益率曲線反映了兩件事：第一，在強勁的消費需求和供給側短缺的推動下，美國經濟相對活躍，第二，高通脹或可能將在今年下半年某個時候觸及頂峰。

聯儲局五月會議可能是第一次看到加息50個基點。由於地緣政治的不確定性，聯儲局在三月份只上調了25個基點而不是50個基點。自此以後，很明顯聯儲局的優先事項已經轉向解決通脹問題，並且似乎專注於確保長期通脹預期的穩定。儘管如此，聯儲局仍有可能不必採取那麼激進的措施。一個主要原因是，由於今年聯邦支出大幅減少以及M2貨幣供應量減少，美國的核心通脹可能很快見頂。

亞太地區投資者應該較少關心倒掛，而更為關心聯儲局日益鷹派的立場。然而，這一次加息周期，聯儲局已經很好地傳達了其政策正常化的軌跡，亞太區的經濟體能夠更好地抵禦外部壓力。亞洲也相對不受地緣政治風險的影響，並享有較低的消費價格通脹。這使得大多數亞洲央行能夠部署相對寬鬆的貨幣政策，以支援經濟增長和企業盈利。

隨著美國面對高通脹和緊縮貨幣政策，而歐盟則面臨嚴峻的地緣政治風險和潛在的能源危機，他認為從估值和宏觀角度來看，亞洲股市似乎相當有吸引力，並有機會在今年餘下時間裡跑贏大市。