陳茂波：重啟發行零售綠債　預計本月底前可認購

財政司司長陳茂波今日（10日）於網誌表示，首批政府發行的綠色零售債券，原訂在今年3月初推出，但受第五波疫情嚴峻所影響而押後。考慮到疫情已逐步改善，加上不少商業活動也可透過網上或其他電子方式進行以遵守防疫要求，因此將在短期重啟這批政府零售綠債的發行。

是次零售綠債發行額150億元

陳茂波續稱，這次的零售綠債發行額是150億元，並可按認購情況加碼至最多200億元。此發行額度是將上個財政年度暫時押後了的60億元發行額度，與今個財政年度的新額度合併處理。這安排可減省發行成本及行政工作，時間上預留較大彈性，供稍後發行通脹掛勾債券及銀色債券。

他指，考慮到利率趨升的背景，這批零售綠債的最低年息率將由2厘上調到2.5厘，債券年期維持三年，每半年派息一次，息率與本地通脹掛鈎，預計在本月底或之前接受認購申請。

發放消費券後市面消費氣氛改善

對於新一輪的消費券計劃，陳茂波表示，首階段5,000元的消費券已於上周開始發放，市面的消費氣氛有所改善，亦注意到不少商戶所提供的優惠有效期頗長，個別甚至預留後續優惠，冀保持顧客的消費熱度，期待著疫情進一步受控及社交距離措施放寬後，市民可以更盡情的消費，加速經濟復蘇的力度。

陳茂波又指，消費券的好處是在保持使用靈活度的同時，最大程度將資金鎖定在本地的經濟體系中流轉，並鞏固和進一步深化電子支付的使用和應用，在推動數字化之餘，亦為中小企帶來更多商機。愈來愈多小商戶探索以至開拓網上銷售的模式，透過「網上推廣+電子支付+物流配送」的模式，開拓新的機遇；也有愈來愈多的餐廳讓食客透過用手機下單，甚至為日後的手機同步結帳做測試。