全球糧價上月飆逾12%　美國糧食巨頭家族財富激增

受到俄烏衝突影響，聯合國糧農組織宣佈，2022年3月份世界食品價格上漲12.6%，創1990年以來的最高紀錄。而全球大宗商品市場正在推動美國糧食巨頭財富激增。

據中國《環球時報》4月11日報道，世界糧食和植物油價格4月以兩位數上漲。專家認為，俄羅斯與烏克蘭這兩大全球主要糧食出口國局勢緊張，全球將繼續面臨糧食價格的上漲。

聯合國糧農組織表示，2022年3月份該組織食品價格指數平均為159.3點，較2月份指數高出12.6%。這種前所未有的上漲已達到指數創立以來的最高水平，較去年同期飆升33.6%。這是由於植物油、穀物和肉類的創紀錄價格上漲，以及糖和奶製品價格大幅上漲導致的。

俄羅斯「今日經濟」網4月9日報道稱，俄羅斯和烏克蘭佔世界小麥出口的近30%。與2月相比，3月份世界小麥價格上漲 19.7%，玉米上漲 19.1%，植物油上漲 23.2%。在4月1日至8日這一周，世界大多數農產品的價格繼續上漲。聯合國糧農組織專家稱，今年全球可能面臨糧食危機，鉀肥等化肥價格居高不下或加劇這一情況。

烏克蘭通訊社8日報道稱，烏克蘭今年的糧食收成預計會減少20%。烏克蘭總理傑尼斯·什米加爾表示，儘管烏克蘭處於衝突中，但仍擁有大量的糧食、穀物和植物油庫存，這些儲量足以養活烏克蘭人。

彭博社的報道稱，烏克蘭農民最近開始播種玉米和向日葵，但由於缺乏燃料和化肥，以及耕地中有地雷，目前播種量明顯低於往年。分析家們預測今年烏克蘭穀物產量將下降30%至55%。小麥收成可能達到1670萬噸，約為去年產量的一半。玉米產量將達到1900萬噸，不及去年一半。

不斷上漲的食品價格和動盪的全球大宗商品市場正在推動美國糧食巨頭——嘉吉背後的億萬富翁家族的財富激增。彭博社9日報道稱，作為美國最大的非公開控股公司持有者，嘉吉家族（Cargill-MacMillan family）有三名成員新晉躋身全球最富有的500人名單，每人的淨資產為53億美元。

彭博社稱，大型食品公司一直是糧食短缺和糧價波動的受益者。法國路易達孚在3月份表示，由於穀物價格波動和油籽利潤豐厚，其最新年度利潤飆升82%。一些上市的大型食品公司的估值正在快速上漲，美國糧食巨頭ADM股價今年2月以來上漲25%以上。