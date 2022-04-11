港股午後跌逾600點　碧服瀉一成　海底撈挫9.2%｜持續更新

美股上周五個別發展，美滙指數曾衝破100大關，債息亦繼續飆升，10年期美債息突破2.7厘，創3年新高。恒指黑期跌約81點，報21769點。道指期貨跌49點，報34671點。本周繼續只有四個交易日，市場觀望地緣局勢、內地疫情及美國金融股季績公布。



【14：33】碧服瀉一成

港股跌幅維持在約600點，恒指最新報21232點，跌639點，國指報7220點，跌269點，科指報4206點，跌216點。

碧服（6098）及海底撈（6862）分別瀉10%及9.2%，舜宇（2382）跌7.7%。

【13：30】港股瀉逾600點

港股午後跌勢加深！恒指現瀉655點或3%，報21216點；國指挫273點或3.65%，報7217點；科指挫216點或4.89%，報4206點。大市成交額705億元。

碧服挫8.97%，成表現最差藍籌股。

【13：00】港股跌568點

港股午後初段跌568點，報21303點。科指跌4.27%，報4233點。美團 （3690） 午後跌逾5%；騰訊 （0700） 、阿里巴巴 （9988） 跌逾3%；小米（1810）跌5%。

內房股普跌，藍籌碧桂園 （2007） 跌逾5%，龍湖集團 （0960） 、中國海外發展 （0688） 跌逾2%。

【12:05】港股半日跌535點

恒生指數半日跌535點，報21336點，成交622億元。科指跌4%，報4247點。

阿里巴巴 （9988） 跌近4%，報99.85元，再失紅底；騰訊 （0700） 跌近3%；美團（3690）、小米（1810）跌近5%；快手（1024）跌逾5%；嗶哩嗶哩（9626）跌逾11%。

汽車股下挫，吉利 （0175） 跌逾6%；比亞迪 （1211） 跌近6%；長汽 （2333） 挫一成；小鵬（9868）、蔚來（9866）跌近9%；理想汽車（2015）跌近7%。

【10:47】內地疫情急反彈 餐飲及零售股捱沽

大市跌553點，報21318點，科指跌4.12%或182點，報4240點。

內地疫情急反彈，一線城市廣州今日起「封城」，消息拖累一眾內地餐飲股。

其中，九毛九(9922)瀉10.1%；呷哺呷哺(0520)瀉7.1%；海底撈(6862)瀉7.1%；奈雪的茶(2150)瀉6.2%。

另外，內地零售股亦偏軟，李寧(2331)瀉6.2%、安踏(2020)挫5.2%。

【10:31】港股跌超600點

大市跌620點，報21252點，科指跌4.55%或201點，報4221點。

美團 （3690） 最新跌逾5%；阿里巴巴 （9988） 、小米 （1810） 跌逾4%；騰訊 （0700） 跌逾3%；京東 （9618） 跌逾2%；嗶哩嗶哩（9626）跌逾12%。

【10：05】港股跌近500點

港股挫近500點！恒指瀉487點或2.23%，報21385點；國指挫203點或2.71%，報7287點；科指挫166點或3.76%，報4256點。大市成交額273億元。

阿里巴巴失守100元大關，低見99.85元，挫3.8%。

另，碧服及吉利齊瀉逾7%，成表現最差藍籌。

【09：40】港股跌超400點

恒指報21467點，跌404點。

汽車股普跌，長城汽車（2333）跌超11%，該公司3月新能源車銷量15057輛，總銷量跌近9%；受疫情影響停產的蔚來（9866）跌近9%，小鵬汽車（9868）跌近8%；理想汽車（2015）跌逾6%。

開拓藥業 （9939） 逆市升近7%，高見27.35元。

【09:20】恒指低開183點

恒指開報21688點，低開183點或0.84%；科指報4365點，跌57點或1.29%；國指報7420點，跌69點或0.93%。

科技股今早疲弱，阿里巴巴（9988）跌0.96%，快手（1024）跌逾1%，騰訊（0700）跌0.97%，美團（3690）跌超4%，小米（1810）跌0.76%，嗶哩嗶哩（9626）跌逾6%。

中海油（0883）跌2.23%，報11.4元，該公司於4月6日及7日完成向詢價對象進行的初步詢價後，公司將按發行價格每股10.8 元人民幣（約13.3港元）發行A股，較中海油本港上周五收市價11.66元，溢價14.07%。