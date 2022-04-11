中美利差倒掛　分析師：或面臨資金短期流出中國壓力

中美10年期國債利差出現倒掛，為2010年來首次。美國10年期國債收益率上行5.5基點至2.764厘，中國10年期國債活躍券220003收益率持平上日中債估值報2.7525厘。

根據利率平價理論，中美利差縮窄甚至倒掛，投資者減配收益相對低的中國國債，將人民幣兑換美元，增配收益相對高的美國國債，一定程度上增加資本外流，外匯儲備和人民幣兑美元匯率承壓。

同時，境外機構如果減持中國國債，轉投美國國債，人民幣兑美元匯率和外匯儲備面臨一定壓力。

對於中美利差迅速收窄甚至出現倒掛，中信建投證券策略首席分析師陳果認為，直接原因是聯儲局快速加息縮表推進貨幣正常化導致各期限美債利率快速上衝，根本原因則是疫情復甦過程中兩國經濟和政策周期的錯位。

或加大A股階段性調整壓力

中美利差倒掛可能對中國的貨幣政策操作空間帶來一定的掣肘，資金面也有可能面臨短期流出的壓力。為保證全年5.5%目標的順利實現，需要貨幣政策繼續充分發力、精準發力、靠前發力，為其他政策的推出提供寬鬆貨幣環境。當前市場處於中期視角下的磨底期，耐心等待基本面築底、外部環境好轉或政策強力寬鬆，更明確的基本面修復信號出現後將迎來更好的機會。

東吳期貨認為，中美利差的拐點對於股市企穩有重要的指示意義。從歷史上看中美利差的持續收窄往往會加大A股階段性調整的壓力，而中美利差領先於股市企穩，最終隨着中美利差重回趨勢性走闊，A股也會重回上漲行情。