3月CPI升幅1.6%　較2月加快　專家建議關注輸入性通脹影響

中國國家統計局4月11日上午發布的數據顯示，3月份，CPI按年上漲1.5%，漲幅比上月擴大0.6個百分點，按月由上月上漲0.6%轉為持平。PPI按年上漲8.3%，按月上漲1.1%。

據《上海證券報》報道，國家統計局城市司高級統計師董莉娟分析稱，3月份，受國內多點散發疫情和國際大宗商品價格上漲等因素影響，CPI按月持平，按年漲幅有所擴大。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，整體看，中國物價温和可控。目前國內物價面臨較為複雜的環境，包括國內需求逐步恢復，豬肉價格觸底企穩，疫情影響等；同時，需要防範國際能源、農產品及原材料商品價格上漲的輸入壓力。

中國民生銀行首席研究員温彬也分析稱，3月PPI按月上漲加快，CPI按年上漲加快，體現了全球通脹持續升温對內地形成的輸入性通脹壓力有所增加。下一階段，外部環境仍將複雜多變。美聯儲可能提高加息幅度並儘快開啟縮表以應對通脹，但全球大宗商品價格短期內易上難下，對中國的輸入性通脹壓力也會有所持續。

數據顯示，CPI按年上漲1.5%，漲幅比上月擴大0.6個百分點。其中，食品價格下降1.5%，降幅比上月收窄2.4個百分點。食品中，豬肉價格下降41.4%，降幅比上月收窄1.1個百分點；鮮菜價格由上月下降0.1%轉為上漲17.2%。

據周茂華分析，局部散發疫情對消費者物價產生正反兩面影響，一方面，對服務及非必選商品需求造成抑制，拖累內需表現，近幾個月國內服務、非必選商品銷售價格按年走低；另一方面，生產及物流環節成本提升，疊加能源價格走高，短期推升果蔬價格。

PPI按年升幅較2月收窄

從按月看，CPI由上月上漲0.6%轉為持平。其中，食品價格由上月上漲1.4%轉為下降1.2%，影響CPI下降約0.22個百分點。非食品中，工業消費品價格上漲1.1%，漲幅比上月擴大0.3個百分點，主要是能源價格上漲帶動。

董莉娟分析稱，3月服務價格由上月持平轉為下降0.2%。節後需求回落疊加疫情影響，飛機票、電影及演出票、交通工具租賃費和旅遊價格分別下降10%、7.6%、3.5%和2.6%。

對於未來趨勢，周茂華預計CPI按年中樞逐步抬升，但動能温和。

數據顯示，從按月看，PPI上漲1.1%，漲幅比上月擴大0.6個百分點。從按年看，PPI上漲8.3%，漲幅比上月回落0.5個百分點。

董莉娟認為，地緣政治等因素推動國際大宗商品價格持續上行，帶動國內石油、有色金屬等相關行業價格繼續上漲。3月石油和天然氣開採業價格按月上漲14.1%，石油煤炭及其他燃料加工業價格上漲7.9%。

周茂華表示，預計PPI按年將延續回落態勢。首先，能源及商品價格逐步回落趨勢不改。儘管短期地緣局勢擾動，3月商品價格普漲，但全球需求、發達經濟體政策前景及市場供需機制等將限制大宗商品進一步大幅走高；其次，2021年高基數效應將進一步顯現；其三，國內原材料等商品保供穩價措施將持續發力。

「PPI和CPI按年漲幅之間的剪刀差回落至6.8個百分點，與2021年四五月份的水平接近，反映出價格從上游向下游傳導或有加快。」温彬表示，從目前來看，中國通脹水平整體可控，對貨幣政策的掣肘相對有限，但下半年要關注「豬油共振」的影響。