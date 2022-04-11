大行紛紛增持科網股　瑞銀資管中國股票主管稱對中國股市有信心

近日，富達國際、瑞銀資管、施羅德等海外資管巨頭公布了最新持倉數據。富達國際對其重倉的網路股票比較看好，在2月份分別增持京東、美團等；瑞銀資管今年年初曾翻倍增持騰訊，3月份期間減持了部分持倉，部分A股核心資產也被減持。

《證券時報》4月11日報道，對於當前中國股市，不少海外巨頭表示看好，瑞銀資管中國股票主管施斌近日發表觀點稱，中國市場具有吸引力的長期趨勢仍然存在，對中國股市有信心，而當前則需要更多的耐心。

富達增持美團京東

富國國際旗下中國股票基金——中國消費動力基金近期披露了截至2月底的持倉數據，美團、京東等網路巨頭獲其大幅加倉。

晨星公布的數據顯示，2月份期間，中國消費動力基金增持了24.46％美團股份，期末持倉市值達1.74億美元，為第八大重倉股；京東集團獲增持28.97％股份，期末持倉市值達1.58億美元，為第十大重倉股；網易也獲其增持11.55％股份，期末持倉市值達1.62億美元，為第九大重倉股。

此外，中國消費動力基金第一大重倉股，騰訊控股也獲其增持4.33％股份，期末持倉市值達4.49億美元。貴州茅台、友邦保險等也獲該基金小幅增持。

晨星數據顯示，貴州茅台晉升為瑞銀（盧森堡）中國精選股票基金第一大重倉股，但3月份減持了7.98％股份，期末持倉市值為5.79億美元；第二大重倉股騰訊控股也被減持4.78％股份，期末持倉市值為5.71億美元。

此外，網易、阿里巴巴、石藥集團、中國平安H股、友邦保險等也均被減持，其中友邦保險被減持13.1％持倉，減持幅度最大。