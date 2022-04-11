人行：3月份人民幣貸款增加3.13萬億元人民幣　M2按年增長9.7%

中國人民銀行網站4月11日公布了一季度金融統計數據報告，全文如下：

一、廣義貨幣增長9.7%，狹義貨幣增長4.7%

3月末，廣義貨幣（M2）餘額249.77萬億元（人民幣‧下同），按年增長9.7%，增速分別比上月末和上年同期高0.5個和0.3個百分點；狹義貨幣（M1）餘額64.51萬億元，按年增長4.7%，增速與上月末持平，比上年同期低2.4個百分點；流通中貨幣（M0）餘額9.51萬億元，按年增長9.9%。一季度淨投放現金4,317億元。

二、一季度人民幣貸款增加8.34萬億元，外幣貸款增加305億美元

3月末，本外幣貸款餘額207萬億元，按年增長11%。月末人民幣貸款餘額201.01萬億元，按年增長11.4%，增速與上月末持平，比上年同期低1.2個百分點。

一季度人民幣貸款增加8.34萬億元，按年多增6,636億元。分部門看，住户貸款增加1.26萬億元，其中，短期貸款增加1,943億元，中長期貸款增加1.07萬億元；企（事）業單位貸款增加7.08萬億元，其中，短期貸款增加2.23萬億元，中長期貸款增加3.95萬億元，票據融資增加8,027億元；非銀行業金融機構貸款減少81億元。3月份，人民幣貸款增加3.13萬億元，按年多增3,951億元。

3月末，外幣貸款餘額9,432億美元，按年增長2.9%。一季度外幣貸款增加305億美元，按年少增190億美元。3月份，外幣貸款減少125億美元，按年多減143億美元。

三、一季度人民幣存款增加10.86萬億元，外幣存款增加494億美元

3月末，本外幣存款餘額249.74萬億元，按年增長9.9%。月末人民幣存款餘額243.1萬億元，按年增長10%，增速分別比上月末和上年同期高0.2個和0.1個百分點。

一季度人民幣存款增加10.86萬億元，按年多增2.51萬億元。其中，住户存款增加7.82萬億元，非金融企業存款增加1.39萬億元，財政性存款增加3,426億元，非銀行業金融機構存款增加5,744億元。3月份，人民幣存款增加4.49萬億元，按年多增8,577億元。

3月末，外幣存款餘額1.05萬億美元，按年增長9.4%。一季度外幣存款增加494億美元，按年少增181億美元。3月份，外幣存款減少75億美元，按年多減26億美元。

四、3月份銀行間人民幣市場同業拆借月加權平均利率為2.07%，質押式債券回購月加權平均利率為2.08%

一季度銀行間人民幣市場以拆借、現券和回購方式合計成交379.99萬億元，日均成交6.33萬億元，日均成交按年增長27.3%。其中，同業拆借日均成交按年增長4.4%，現券日均成交按年增長33.9%，質押式回購日均成交按年增長29%。

3月份同業拆借加權平均利率為2.07%，分別比上月和上年同期高0.01個和0.06個百分點；質押式回購加權平均利率為2.08%，分別比上月和上年同期高0.02個和0.07個百分點。

五、國家外匯儲備餘額3.19萬億美元

3月末，國家外匯儲備餘額為3.19萬億美元。3月末，人民幣匯率為1美元兑6.3482元人民幣。

六、一季度跨境貿易人民幣結算業務發生2.07萬億元，直接投資人民幣結算業務發生1.43萬億元

一季度，以人民幣進行結算的跨境貨物貿易、服務貿易及其他經常項目、對外直接投資、外商直接投資分別發生1.59萬億元、0.48萬億元、0.39萬億元、1.04萬億元。