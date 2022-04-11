惠譽料本港銀行收入今年首季已見底　年內將逐步回升

評級機構惠譽預期，本港主要銀行盈利會在年內適度改善。該行指出去年本港銀行淨利潤下跌7%，主要是受到淨息差收窄15個基點影響，惟預料本地銀行營業收入會在今年首季見底，並且會在年內逐步回升。惠譽指出，與淨息差擴闊，短期利率從年起已呈升勢，相信可以抵消年初起實施新一輪防疫措施影響，衍生而來的信用減值上升因素，亦相信資產質量變化可控。

惠譽又認為在今年首季本地銀行業績會較疲弱，與淨手續費收入降低，特別是財富管理業績，又預期淨息差會偏向穩定，短期利率只在首季末上升。

該評級機構指出，去年本地銀行整體業務收入下降5%，主要受淨息差收窄影響，整體淨收息收入按年跌10%。可是資本市場表現強勁，財富管理持續有表現，帶動淨手續費收入增長9%。

惠譽亦指出，本地銀行的評級優勢在於資本化及流動性。截至去年底時，本地銀行普通股一緞資本比率，以及貸存比率分別為16%及68%。縱使惠譽因應疫情，將本港今年經濟增長幅度降至1%，惟仍予香港的長期外幣發行人違約評級為「AA」，展望為「穩定」。而與疫情相關的長期限制，或會提高銀行資產質量及營業收入增長風險。