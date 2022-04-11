港元跌至兩年半低　恒指插近700點　專家：反彈浪未足月已告終

恒指上周五以全日高位收市的反彈勢頭急速走樣，今日與內地A股雙雙直線下挫，恒指最多瀉740點，更是近三周以來首次失守20天線。專家料港匯跌至兩年半低位，反映資金外流壓力未見扭轉，恒指自3月中低位18200餘點以來的反彈浪，持續未足一個月，卻似已告終。



大市急挫原因，主要在於三大利淡因素，資金流方面，市場對美國加息預期愈來愈進取，美元指數兩年來首度升穿一百大關，港匯應聲跌至7.84的兩年半低位，資金外流壓力加大港股沽壓；第二是內地經濟引擎死火，上月PMI數據陷衰退，加上新冠疫情有擴散，繼深圳及上海之後，廣州有機會成為第三個一線城市面臨封城，觸發中港股市一同下挫。



上證指數收市未能重上3200關 近一個月來首次

內地A股亦急挫，在內地疫情及廣州有機會封城等消息下，加上中美十年期國債利差出現倒掛，是近12年來首次，帶動外資持續流出，今日上證指數收市未能重上3200點大關，為近一個月來首次。創業板指沽壓更深，創2020年7月以來新低。

恒生科指挫逾5% ，回補上月中旬裂口位

恒生科指挫逾5% 回補上月中旬裂口位

恒指今日開市已是全日最高位，在ATM科網龍頭股拖累下，跌勢持續擴大， 收市挫663點，亦是上月22日以來，首次失守20天線。恒生科指更傷，已經跌穿4200點，重回上月中國務院副總理、金融委主任劉鶴主持「316會議」後的水平。

美國縮表速度料較上次快一倍 港匯跌至7.84

今日中港股市齊挫，主要受累美國收水及中國疫情兩大因素內外夾擊。美國收水方面，自上周中段起，市場對聯儲局將在5月份，正式開始縮減資產負債表規模（縮表）的預期步伐，明顯加劇。首先是上周三（6日），獲拜登提名出任聯儲局副主席的布雷納德（Lael Brainard），特別點明預測今年收緊貨幣政策速度，將較上次周期（即2017至2019年）更快；緊接上周四（7日）聯儲局公布的上月會議紀錄「鷹氣十足」，顯示委員不但討論了在5月一口氣加息半厘，可能是適當的行動之外，對於每月的縮表金額上限，訂於950億美元，較上一次縮表時的上限500億美元，「收水」速度接近快了一倍。

聯儲更為急進縮表，引起對環球資金流動緊縮的憂慮，在美國資金市場上，美國國債息率抽高至三年高位，其中美國10年期債息升穿2.7厘，帶動美元指數突破一百大關，近兩年最強。

美匯走強一來會帶動資金流出新興市場股市，將限制港股上升空間；二來港元和美元掛鉤，因此美元走強，港元對其他亞洲區貨幣都會同步升值，不利本港的出口表現。

美國縮表速度料較上次快一倍 ，港股資金外流壓力加重，港匯跌至7.84，至兩年半低。（資料圖片）

研究指內地封城對GDP 拖累逾3%

另一方面，內地的新冠疫情問題，加劇股市沽壓，繼一線城市上海及深圳相繼在上月開始封城，控制疫情擴散後，最新廣州亦有機會實施封城，今日廣州市政府宣布，自零時開始市民非必要不離開廣州。

內地封城政策令市場對經濟下行壓力的擔憂日益加大，香港中文大學研究估計，內地針對疫情的封控措施，或導致每月損失至少2,950億元人民幣的經濟價值，相當於國內生產總值（GDP）的3.1%。研究團隊成員之一的中大教授宋錚表示，中國的強硬措施意味着封控的經濟成本顯然較其他國家大，並指出3.1%是保守的估計，因為未計入通脹對收入的影響。

從內地3月的經濟數據，已浮現疫情的影響。當中財新公佈3月財新中國服務業PMI指數按月急挫8.2個百分點至42，創2020年初疫情以來新低；財新中國製造業PMI錄得48.1，低於2月2.3個百分點。單從跌幅看，3月以來，服務業所受衝擊明顯大於製造業。

內地的新冠疫情問題，加劇股市沽壓，繼一線城市上海及深圳相繼在上月開始封城，控制疫情擴散後，最新廣州亦有機會實施封城。（中新社）

內地通脹數據 側寫服務業低迷

參照今日公布的3月通脹數據，亦側寫出內地消費的低迷情況，數據反映3月份服務價格，按月下降0.2%，扭轉之前持穩的趨勢。其中，節後需求回落加上疫情拖累，飛機票、電影及演出票、交通工具租賃費和旅遊價格分別下降10%、7.6%、3.5%和2.6%。

第一上海首席策略師葉尚志接受訪問時指出，港股經過近一個月修正， 反彈浪似告一段落。今季投資策略是防守為上。（龔嘉盛攝）

葉尚志：港股經過近一個月修正 反彈似告一段落

第一上海首席策略師葉尚志接受訪問時指出，一直關注美國3月起正式踏入加息周期以來，港匯持續受壓，最新更跌至7.84水平的兩年半低位，匯率表現反映港股的資金外流局面，未有改善，相信恒指自上月中18000點水平起計，展開合計約4000點反彈修正浪，似乎已經告一段落。短線恒指反彈至22500點已經見明顯的阻力。

踏入第二季，影響大市的負面因素未有消除，當中美國通脹高企，更加劇今年收水的壓力，同時俄烏戰爭持續一個多月以來亦未有停火。

港股次季籲逃離高估值板塊

投資策略上，建議投資者今季要「防守為上」，減持高估值的高增值股，將資金轉移至防守性的高息股上。相信目前高估值的股份如科網股及中資汽車股，會持續受壓。

他建議將資金泊入防守性高的股份，選股上要留意兩大因素，第一是企業的現金流，能否持續維持高股息政策，以及業務的穩定性。當中最看好電訊股中移動（0941）及內險股中國平安（2318），認為保險行業去年在內房債務問題及疫情問題下，令保費收入受壓，不過現時最差的情況已經過去，即使業績未能馬上回升，派息亦有保障。

資料顯示，中國平安去年全年派息2.8641元人民幣，按年升逾11%，派息比率升至41%，過去四年的派息比率維持27%玨30%。現價計，預測股息率約4.9厘。

對於人行有機會放寬貨幣政策，他認為內地有機會出手支持經濟，不過，對股市的支持力度，未必可以持續很長時間，始終要看實際經濟如何能夠在現時疫情下回穩。